Baydemir: Bahçeli'nin yaptığı açıklama değerli ve yeterli



T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, bazı televizyon kanallarında Van depremiyle ilgili yapılan açıklamalarla ilgili olarak, "Ben bu polemiklere girmeyeceğim. Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sayı Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayı yeterli ve değerli buluyorum" dedi.













Baydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle oluşturulan yardım toplama merkezlerinde üniversite öğrencilerinin çalışma yürüttüğünü ve bu tablonun dayanışma, insanlık ve vicdan tablosu olduğunu söyledi.



Depremin olduğu gün depremzedelerin yanında olmak, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Van'a gittiklerini hatırlatan Baydemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'ne üye 55 belediyenin katkılarıyla çeşitli yardımlar yaptıklarını kaydetti.



Birliğe üye belediyelerde sağlanan 43 tır, 258 kamyon, 23 kamyonet, 16 iş makinesi, 2 su tankeri, 4 pikap, 7 transit, 4 toplu taşım otobüsü, 2 kurtarma aracı, 15 kişilik arama kurtarma ekibi, 26 hemşire, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinatörlüğü'nde 12 kişilik arama kurtarma ekibi, seyyar mutfak ve sağlık ekibiyle birlikte bir ambulansın bölgede hizmet verdiğini kaydeden Baydemir, sadece Diyarbakır'dan 49 kamyon, 19 tır dolusu ihtiyaç malzemesi gönderildiğini, Diyarbakır'da toplanan 50 kamyon malzemenin de en kısa sürede bölgeye gönderileceğini ifade etti.



Gazetecilerin, "bazı televizyon kanallarında ırkçılığı körükleyecek açıklamalar yapıldığı" yönündeki soruları üzerine Baydemir, "Ben bu polemiklere girmeyeceğim. Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Diyarbakır halkının da bir evladı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayı yeterli ve değerli buluyorum" dedi.















