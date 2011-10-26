T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baydemir: Bahçeli'nin yaptığı açıklama değerli ve yeterli

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, bazı televizyon kanallarında Van depremiyle ilgili yapılan açıklamalarla ilgili olarak,

26 Ekim 2011 03:00


T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, bazı televizyon kanallarında Van depremiyle ilgili yapılan açıklamalarla ilgili olarak, "Ben bu polemiklere girmeyeceğim. Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sayı Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayı yeterli ve değerli buluyorum" dedi.





Baydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle oluşturulan yardım toplama merkezlerinde üniversite öğrencilerinin çalışma yürüttüğünü ve bu tablonun dayanışma, insanlık ve vicdan tablosu olduğunu söyledi.


Depremin olduğu gün depremzedelerin yanında olmak, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Van'a gittiklerini hatırlatan Baydemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'ne üye 55 belediyenin katkılarıyla çeşitli yardımlar yaptıklarını kaydetti.


Birliğe üye belediyelerde sağlanan 43 tır, 258 kamyon, 23 kamyonet, 16 iş makinesi, 2 su tankeri, 4 pikap, 7 transit, 4 toplu taşım otobüsü, 2 kurtarma aracı, 15 kişilik arama kurtarma ekibi, 26 hemşire, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinatörlüğü'nde 12 kişilik arama kurtarma ekibi, seyyar mutfak ve sağlık ekibiyle birlikte bir ambulansın bölgede hizmet verdiğini kaydeden Baydemir, sadece Diyarbakır'dan 49 kamyon, 19 tır dolusu ihtiyaç malzemesi gönderildiğini, Diyarbakır'da toplanan 50 kamyon malzemenin de en kısa sürede bölgeye gönderileceğini ifade etti.


Gazetecilerin, "bazı televizyon kanallarında ırkçılığı körükleyecek açıklamalar yapıldığı" yönündeki soruları üzerine Baydemir, "Ben bu polemiklere girmeyeceğim. Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Diyarbakır halkının da bir evladı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayı yeterli ve değerli buluyorum" dedi.







ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24