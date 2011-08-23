-Bayburt'ta vahşet BAYBURT (A.A) - 23.08.2011 - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dün kaybolan 9 yaşındaki erkek çocuk İ.Ş'nin cesedi Ganis Deresi mevkisinde bulundu. Belden aşağısı çıplak vaziyette bulunan İ.Ş'nin tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Alınan bilgiye göre, İ.Ş'nin ailesi, dün öğleden sonra Aydıntepe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, çocuklarından haber alamadıklarını bildirdi. Polis ekiplerinin olayın haber verilmesinin ardından başlattığı arama çalışması sonuç vermedi. Bugün İlçe Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayan çobanın Ahmet Yesevi Mahallesi Ganis Deresi kenarında belden aşağısı çıplak bir çocuk cesedi olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese gitti. İnceleme sonucu, cesedin dün kaybolan 9 yaşındaki İ.Ş'ye ait olduğu, çocuğun tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, İ.Ş. ile dün beraber gezdiği görülen 16 yaşındaki A.E'yi yakaladı. A.E, emniyetteki sorgusunda, İ.Ş'ye tecavüz ettiğini, olayın duyulmasından korktuğu için İ.Ş'yi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E. adliyeye sevk edildi.