-BAYBURT'TA ŞAP HASTALIĞI BAYBURT (A.A) - 30.08.2010 - Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt ve köylerinde hayvanlarda yüzde 40 oranında şap hastalığı tespit edildiğini bildirdi. Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt ve köylerinde şap hastalığı olduğunun belirlendiğini kaydederek, ''Şu anda aldığımız bilgilere göre Bayburt ve köylerinde yüzde 40 oranında hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmiştir. Bu hastalığın sağlam hayvanlara sirayet etmemesi için tedbir alınması gerekiyor'' dedi. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı bir karar gereği Bayburt hayvan pazarının 30 Eylüle kadar kapatıldığını ifade eden Polat, şunları kaydetti: ''Çiftçilerimiz belki şap olan hayvanını bilmeyebilir, onu hayvan pazarına getirir, oraya ticari amaçla gelmiş sağlam hayvanlara hastalık bulaşmış olur. Dolayısıyla insan sağlığı açısından koruyucu hekimlik neyse hayvan sağlığı açısından da bu tür tedbirlerin zamanla alınması gerekiyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu bu kararı aldı ve bize tebliğ etti. Biz de Belediye veteriner hekimimiz ile görüşerek önümüzdeki bir ay boyunca hayvan pazarını kapalı tutma kararı aldık'' dedi. Bu konuda belediyeden duyurular yaptıklarını kaydeden Polat, köy muhtarlarına da durumun bildirildiğini söyledi. Polat, ''Bu konu tamamen hayvanların sağlığına yönelik alınmış bir tedbirdir. Sadece belediyemizin aldığı karar değil, Bayburt Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu bir karardır. Bu zaman zarfında hayvanı hasta olanlar da gerekli tedavilerini yapsınlar'' diye konuştu.