Bayburt Üniversitesi Rektörü intihar etti!

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Budak, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan lojmanında bileklerini kesip dördüncü kattan atlayarak intihar etti.

Cumhurbaşkanı tarafından 7 Eylül 2012 tarihinde Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Gökhan Budak, hafta sonu Erzurum’daki ailesinin yanına geldi. Rektör Prof. Dr. Budak, daha önce öğretim üyesi olarak görev yaptığı Atatürk Üniversitesi’ndeki lojmanlarda bulunan 60 Nolu Blok’taki evinde bu sabah iddiaya göre acı duymamak için önceden ilaç alıp saat 10.00 sıralarında bileklerini kesti.



Dördüncü kat balkonundan atladı



Elinden kanlar akarken lojmanın dördüncü katında bulunan dairesinin balkonuna çıkan Prof. Dr. Gökhan Budak, görgü tanıklarının iddiasına göre baş aşağı kendisini boşluğa bıraktı.

Aile fertleri ve çevreden görenler tarafından karlar üzerinde ağır yaralı bulunan Prof. Dr. Budak, hemen Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Prof. Dr. Budak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Gökhan Budak’ın intihar girişimiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.



Ameliyatta kurtarılamadı



Henüz bilinmeyen nedenle Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan lojmanında ilaç aldıktan sonra banyoda bileklerini kesip dördüncü kat balkonundan ölüme atlayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Budak, ağır yaralı kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde 5 saat sonra öldü. Doktorlar, ameliyata aldıkları Rektör Prof. Dr. Budak’ı tüm çabalara rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Bu arada olayla ilgili soruşturma devam ederken, Rektör Prof. Dr. Budak’ın ölüme atladığı sırasında ev hanımı olan eşi, kayınvalidesi ve 2 çocuğunun lojmanda oldukları belirlendi. Eşi ve çocukları polise verdikleri ilk ifadede, Prof. Dr. Budak’ın bir sorununun bulunmadığını, neden intihar ettiği konusunda bilgileri olmadığını söyledi.



Prof. Gökhan Budak kimdir?



Prof. Dr. Gökhan Budak, Erzurum’un Olur ilçesinde doğdu. 1989’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 1990’da birincilikle bitirdiği bölüme araştırma görevlisi, 1996 yılında yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2006’da Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı’nda profesör olarak atandı.

X-ışını Floresans Spektroskopisi, Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniksel Hesaplamaları ile Monte Carlo Simülasyon Tekniği konularında bugüne kadar 60’dan fazla SCI kapsamındaki dergilerde bilimsel makalesi, yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlarda sunulmuş 40 civarında bildirisi var. SCI kapsamındaki makaleleri TÜBİTAK Teşvik Primi ile ödüllendirildi ve 500’den fazla atıf yapıldı.

2002–2003 yıllarında Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2008-2010 yıllarında da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.