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Bayburt'ta huzurevinde 35 kişide Koronavirüs tespit edildi

Kurum, karantinaya alındı, idari soruşturma başlatıldı

27 Nisan 2020 11:44

Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan genel sağlık taramasında 27’si huzurevi sakini, 8’i kurum çalışanı toplam 35 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Kurum, karantinaya alınırken, idari soruşturma başlatıldı.   

Bayburt Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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