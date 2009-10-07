Baybaşin'e uyuşturucu gözaltısı!

İstanbul Narkotik polisi, bir dizi operasyonla biri kadın 15 kişiyi gözaltına aldı.



Yakalananların, ünlü uyuşturucu baronları Urfi Çetinkaya, Hüseyin Bay-başin ve Tuncer Ovacıklı adına çalıştığı ortaya çıktı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sekiz ay evvel aldıkları bir ihbarla çalışma başlattı. Teknik takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda biri kadın 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin gösterdiği depo ve evlerde yapılan aramada ise 58 kilo 300 gram eroin, bir pres makinesi, madde paketlemede ve preslemede kullanılan malzeme, bir terazi, dört tabanca, 247 fişek, 19 bin 700 dolar, 22 bin 500 Euro ve 25 bin TL ele geçirildi.



İfade veren şüphelilerin daha önceden yakalanan uyuşturucu baronları için çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre Kazi E., Urfi Çetinkaya’nın, Mustafa M., Hüseyin Baybaşin’in, Özer G., ise Tuncer Ovacıklı’nın adamıydı. Ayrıca eski Sanayi Bakanı Yalım Erez’in amcaoğlu Hüseyin E. ve eski Milletvekili Mustafa Bayram’ın damadı Gökhan E. de bu kişiler arasındaydı.



Emniyet yetkilileri, uyuşturucu baronlarının adamlarının biraraya gelmesini ve ortak iş yapmasını “Baronlar çökertilince veliahtlar işbirliği yaptı” diye yorumlarken, şüpheliler Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Şüpheliler İran’dan soktukları eroini, Avrupa’ya sevk etmeyi planlıyordu.