Bayat meyve suyu, 10 kuran kursu öğrencisini hastanelik etti

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Kısık Camisi'ndeki Kuran kursuna giden çocuklar, bir velinin dağıttığı meyve sularını içtikten sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 10 çocuğun tedaviye alındıkları ve sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Akıncılar Mahallesi, Yeşiltepe Caddesi'ndeki Kısık Camisi'ndeki Kuran kursuna giden öğrencilere, velilerden birinin 'hayır' maksadıyla bir marketler zincirinden aldığı meyve sularından dağıtıldı. Meyve sularından içen 20 öğrenciden 10'unda bir süre sonra mide bulantısı ve kusma belirtisi görülmesi üzerine kuran kursu hocası durumu 112'ye bildirdi. Öğrenciler iki ayrı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilere dağıtılan meyve sularının son tüketim tarihinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçtiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)