'Bayat ekmeği getir, tazesini götür'

İstanbul’da ekmek israfını önleme kampanyası kapsamında bayat ekmeklerini fırınlara götürenler, yerine tazelerini alabilecek.



Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası"na destek vermek için ''Bayat Ekmeği Getir, Taze Ekmeği Götür'' isimli bir çalışma hazırladıklarını söyledi.

İstanbul genelinde sendikaya bağlı 2 bin 200 fırın bulunduğunu dile getiren Kolivar, kampanyanın 20 Şubat'ta başlayacağı bilgisini verdi.

Kolivar, vatandaşların yarım veya dilimlenmiş ekmek getirmeleri halinde bile tazesini alabileceklerini, ekmek 250 gram olduğu için dilimler veya yarımlar 250 gramı bulduğunda bir taze ekmek verileceğini ifade etti.



'Değiştirmeyen fırına gitmeyin'



İstanbul genelindeki 2 bin 200 fırından kampanyaya karşı çıkan olmadığını, çok az sayıdaki fırınların bu işe girişmeyebileceğini belirten Kolivar, vatandaşın ekmeğini değiştirmeyen fırından alışveriş yapmamasını istedi.

Kolivar, ''Mesela en küçük ilçelerden biri Bayrampaşa'da 52 fırın var. Her mahalleye 5-6 fırın düşüyor. Birisi almazsa diğerine gitsin vatandaş. Böyle olunca o fırıncı da mutlaka müşteri kaybetmemek için bu kampanyamıza destek verecektir'' diye konuştu.



Kağıt ambalaj önerisi



Öte yandan, Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Başkanı Muharrem Keçeli ise ekmeğin kağıt ambalajda satılmasını istedi.

Bu şekilde ekmeğin daha geç bayatlayacağını savunan Keçeli, “Şişli'de kısmi olarak bu başlatıldı. Bunun yaygınlaştırılması, Türkiye'nin lehine olacak'' diye konuştu.