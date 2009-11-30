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Spor

Bayanların potasında derbinin galibi Fenerbahçe

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi derbi maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 84-77 yendi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 84-77 yenerek, namağlup unvanını sürdürdü.

Karşılaşmaya iki takım da istekli başlarken ilk dakikalardan itibaren Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Özellikle dış atışlarda yüksek isabet yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe, Taylor ve Powell ile bulduğu basketlerle 5. dakikayı 15-11 önde geçti. İyi mücadele eden ve farkın açılmasına izin vermeyen Galatasaray, Leuchanka'nın gayretleriyle son dakika içinde farkı 2 sayıya indirirken, ilk periyot da 22-20 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyotta büyük çekişme yaşanırken, Galatasaray, Douglas'ın 3 sayılık basketiyle 14. dakika içinde maçta ilk kez öne geçti: 28-26

Karşılıklı basketlerin büyük heyecan kattığı karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın yaptığı üst üste kötü hücumlar ve top kayıpları nedeniyle Fenerbahçe'nin 39-35 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk yarıda Galatasaray'ın en skorerleri Douglas (10) ve Leuchanka (9) olurken, Fenerbahçe'de Nevin (10), Taylor ise (9) sayı buldu.

İkinci yarıda iki rakip de birbirine üstünlük sağlamaya çalışırken, soğukkanlı ve akılcı bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, skoru önde götürdü. Taylor'un sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertlilere, Galatasaray Douglas ile yanıt verdi. Periyodun bitimine 4 dakika kala ise Galatasaray rakibini yakalayarak, Leuchanka'nın basketiyle yeniden öne geçti: 51-50

Son bölümü iyi oynayan Galatasaray, Nilay'ın son saniyede uzaktan attığı 3 sayılık basketle 3. periyodu 7 sayı farkla (61-54) önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta Galatasaray üstünlüğünü korumak isterken, Fenerbahçe'de Taylor farkı kapatmak için büyük çaba harcadı. Dış şutlarda Powell ve Taylor ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, 36. dakika içinde skoru eşitledi: 69-69

Maçın son 2 dakikasına Fenerbahçe'nin 76-73 üstünlüğü ile girildi. Son bölümde özellikle dış şutlarda büyük isabet sağlayan ve Powell ile etkili olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 84-77'lik skorla galip ayrılarak, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
     
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mehmet Kesartar xx, Ozan Çakar xx, Çetin Artan xx

Galatasaray: Nilay xx 9, Douglas xxx 18, Young xxx 16, Yasemin xx 6, Leuchanka xx 15, Tuğba x 8, Esra xx 5, Vacerova x

Fenerbahçe: Birsel xx 3, Taylor xxxx 25, Powell xxx 15, Nevriye xxx 15, Nevin xxx 13, Sutton-brown xx 6, Esmeral xxx 7, Ajawon x
    
1. Periyot: 20-22
Devre: 35-39
3. Periyot: 61-54

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