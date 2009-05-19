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Spor

Bayanlarda milli mesai

19 Mayıs 2009 17:29


Avrupa Ligi'nde 30 ve 31 Mayıs'ta İngiltere ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Bayan Voleybol Takımı, 14-28 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacak. 

İngiltere'nin Manchester kentinde yapılacak Bayanlar Avrupa Ligi ikinci etap müsabakalarına katılacak A Milli Bayan Voleybol Takımı, İstanbul'da kampa giriyor.

Antrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde, Burhan Felek TVF 50. Yıl Spor Salonu'ndaki kamp çalışmaları 14-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kamp kadrosuna davet edilen sporcular şunlar: Büşra Cansu, Fatma Yıldırım, Neşve Büyükbayram, Asuman Karakoyun (Eczacıbaşı Zentiva), Polen Uslupehlivan, Serpil Ersarı, Nihal Yeşil (Vakıfbank Güneş Sigorta), Gamze Türk (Es Voleybol), Ayşe Melis Gürkaynak (Galatasaray), İdil Seçgin (Doğa Koleji).

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