Bayanlarda da Jamaika kazandı

''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 3. gününde yapılan bayanlar 100 metre finalinde 22 yaşında Shelly-Ann Fraser, 10.78 saniyelik derecesiyle rahat bir galibiyet aldı.

Yarışmada altın madalyanın yanısıra diğer 2 madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Her üç atlet te bu sonuçla, kariyerlerinde ilk kez olimpiyat madalyası kazanmış oldular.

Gümüş madalya, yarışı 10.98 saniyeyle bitiren diğer Jamaikalı atletler Sherone Simpson ve Kerron Stewart arasında paylaştırıldı ve bronz madalya verilmedi.

Oyunlarda erkekler 100 metre finalini de bir Jamaikalı olan Usain Bolt kanzanmıştı.



Bayanlar 100 metre finalinde sıralama şöyle oldu:

1-Shelly-Ann Fraser (Jamaika) 10.78

2-Sherone Simpson (Jamaika) 10.98

2-Kerron Stewart (Jamaika) 10.98

4-Lauryn Williams (ABD) 11.03

5-Muna Lee (ABD) 11.07

6-Jeanette Kwakye (İngiltere) 11.14

7-Debbie Ferguson (Bahama) 11.19

8-Torri Edwards (ABD) 11.20