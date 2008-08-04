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Spor

Bayanlar Yunanistan'a mağlup

A Milli Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur ilk maçında Yunanistan'a 3-1 mağlup oldu.

04 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Şampiyonası ikinci etap müsabakaları için İsrail'e giden A Milli Bayan Voleybol Takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı.

A Milli Bayan Voleybol Takımı İsrail'in Netaniya şehrindeki ilk maçında Yunanistan karşısında ilk sette başa baş mücadele etmesine rağmen seti 23-25 kaybetti.

İkinci seti 25-15'lik skorla rahat bir şekilde kazanmayı başaran bayan millilerimiz durumu 1-1'e getirdi.

Sonraki setlerde fazla varlık gösteremeyen voleybolcularımız üçüncü seti 17-25 ve son seti de 21-25 kaybederek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

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