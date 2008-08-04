Bayanlar Yunanistan'a mağlup

Avrupa Şampiyonası ikinci etap müsabakaları için İsrail'e giden A Milli Bayan Voleybol Takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı.



A Milli Bayan Voleybol Takımı İsrail'in Netaniya şehrindeki ilk maçında Yunanistan karşısında ilk sette başa baş mücadele etmesine rağmen seti 23-25 kaybetti.



İkinci seti 25-15'lik skorla rahat bir şekilde kazanmayı başaran bayan millilerimiz durumu 1-1'e getirdi.



Sonraki setlerde fazla varlık gösteremeyen voleybolcularımız üçüncü seti 17-25 ve son seti de 21-25 kaybederek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

