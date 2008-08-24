Bayanlar yüksek atlamada zafer Hellebaut'un



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar yüksek atlamada Belçikalı Tia Hellebaut, altın madalya kazandı.







''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 9. ve son gününde yapılan bayanlar yüksek atlama finalinde, 30 yaşındaki Avrupa Şampiyonu Tia Hellebaut, 2.05 metreyi ilk hakkında geçtiği için altın madalyanın sahibi oldu.







Yarışmanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen geçen yılın Dünya Şampiyonu Hırvat Blanka Vlasiç de 2.05 metreyi 2. hakkında geçtiği için gümüş madalyayla yetinirken, bronz madalyayı ise dünya ikincisi Rus Anna Chicherova, 2.03 metreyle elde etti.







İlk 2 sırayı alan sporcuların 2.07 metreyle olimpiyat rekorunu deneyip başarılı olamadıkları yarışmada, Atina-2004'ün altın madalyalı ismi Rus Yelena Slesarenko, 2.01 metreyle 4. oldu ve bu kez madalya kazanamadı.







Oyunlarda böylece, yarın TSİ 02.30'da başlayacak ve Türk atleti Abdil Ceylan'ın da yarışacağı erkekler maraton yarışması dışında atletizm dalındaki mücadeleler tamamlanmış oldu.

