Bayanlar Ligi / 9 Kasım

ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3 - EREĞLİ BELEDİYESİ: 1
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Ebru Meriçkan xx
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xxx, Gökçen xx, Neriman xx, Mirka xxx, Vesna xx, Naz xx (Merve xx, Gülden xx, Seda x)
Ereğli Belediyesi: Özge Kırdar x, Wilavan xx, Hülya x, Özge Pala x, Malika xx, Thinkaow xxx (Songül xx, Deniz xx, Sevil xx, Elif x)
Setler: 25-8, 25-15, 22-25, 25-16
Süre: 88 Dakika (18, 23, 26, 21)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 0 - FENERBAHÇE ACIBADEM: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: İbrahim Ünal xxx, Onur Hoşnut xxx
Gazi Üniversitesi: Hyapha xx, Merve xx, Dilek x, Averyna xx, Gizem xx, Çiğdem xx (Ceren x, Neslişah ?)
Fenerbahçe Acıbadem: Nisa xxx, Tumas xxx, Çiğdem xxx, Seda xxx, Tomasivec x, Eda xxx (Korolenko xxx, Fatma xx)
Setler: 14-25, 17-25, 17-25
Süre: 58 dakika (20, 20, 18)
NİLÜFER BELEDİYESİ: 0 - TÜRK TELEKOM: 3
Salon: Atatürk
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Temel Öneri xx
Nilüfer Belediyesi: Gamze xx, Merve xx, Aslı xx, Müge xx, Matvevena xx, Zülfiye xx (Mediha xx, Birgül x)
Türk Telekom: Özlem xxx, Ebru xx, Nilay xx, Mammadova xxx, Aguera xxx, Poljak xxx (Funda xx)
Setler: 16-25, 21-25, 18-25
Süre: 64 dakika (20, 23, 21)
DYO KARŞIYAKA: 3 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ: 0
Salon: Karşıyaka
Hakemler: Gülümser Şahin xxx, Akif Kabak xxx
DYO Karşıyaka: Pelin xxx, Milena xxx, Petra xxx, Valeska xxx, Tülin xxx, Tuğba xx (Şükran xxx, Melisa xx, Gamze xx, Gözde xxx, Tülay xx, Rabia x)
Dicle Üniversitesi: Ayşe xx, Burcu xx, Brice xx, Seda xx, Aslı xx, Kushch xx (Aslıhan xx, Banu x)
Setler: 25-15, 25-12, 25-11
Süre: 60 Dakika (20, 20, 20)