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Spor

Bayanlar Ligi / 7 Şubat

Aroma Bayanlar Birinci Ligi'ne oynanan maçlarla devam edildi.

09 Şubat 2009 02:00


Aroma Bayanlar Birinci Ligi'ne oynanan maçlarla devam edildi.


FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Ebru Meriçkan, Öner Kart
Fenerbahçe Acıbadem: Nisa, Marina, Çiğdem, Seda, Anja, Eda (Necla, Duygu, Korotenko, Elif)
Gazi Üniversitesi: Gizem, Costa, Olga, Hatice, Çiğdem, Hyapha (Esra, Dilek, Merve)
Setler: 25-15, 25-15, 25-20
Süre: 63 dakika (20, 19, 24)

EREĞLİ BELEDİYESPOR: 2 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3
Salon: Ereğli Atatürk
Hakemler: Yasemin Altıner, İbrahim Ünal
Ereğli Belediyespor: Özge Kırdar, Malika, Thinkaow, Özge Pala, Wilavan, Hülya Cömert (Sevil, Elif, Betül, Söngül, Serpi)
Eczacıbaşı Zentiva: Neriman, Nancy, Mirka, Vesna, Naz, Neşve (Zeynep, Selime)
Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 14-25, 11-15
Süre: 79 Dakika (23, 24, 17, 15)


TÜRK TELEKOM: 3 - NİLÜFER BELEDİYESİ: 0
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Çetin Ok xxx, Yücel Yolagelen xxx

Türk Telekom: Nilay Benli xxx, Kubassevich xxx, Nilay Konar xx, Aguero xxx, Ebru xx, Poljak xx (Funda xxx, Mammadova x)

Nilüfer Belediyesi: Zülfiye x, Aslı x, Gamze xx, Elif xx, Merve x, Müge x (Mediha xx, Aysun x, Birgül x, Berna ?)

Setler: 25-16, 25-20, 25-12

Süre: 64 dk. (22-23-21)



VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3 - İLLER BANKASI: 0
Vakıfbank Güneş Sigorta, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 25-15, 25-15 ve 25-19'luk setlerle mağlup etti.

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