Bayanlar Ligi / 30 Kasım

Aroma Bayanlar Voleybel Ligi'ne oynanan maçlarla devam edildi.
VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3 - BEŞİKTAŞ: 2
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt xxx, Ebru Meriçkan xxx
Vakıfbank Güneş Sigorta: Arzu xx, Nikolic xxx, Bahar xxx, Neslihan xx, Grün xx, Maculewicz xx (Nihan xxx, Serpil x)
Beşiktaş: Tuba xx, Natalia xx, İpek xxx, Correra xx, Delic xxx, Pınar Can xx (Pınar Eren xxx, Cansu xx, Yeliz x, Melis x)
Setler: (25-20, 23-25, 25-17, 23-25, 15-11)
Süre: 116 dakika (23, 27, 24, 26, 16)
TÜRK TELEKOM: 3 - KARŞIYAKA DYO: 2
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Deniz Güvenç xx, Mustafa Yurtsever xx
Türk Telekom: Bahar xx, Mammadova xx, Özlem xxx, Aguero xxxx, Güldeniz xx, Poljak xxx (Funda xx, Olga x)
Karşıyaka DYO: Valeska xxxx, Gözde xx, Milena xxxx, Petra xxx, Tuğba xx, Pelin xx (Şükran xx, Gamze x, Melisa x, Tülay x)
Setler: (23-25, 25-14, 19-25, 25-17, 15-13)
Süre: 123 dakika (27, 24, 26, 26, 20)
NİLÜFER BELEDİYESİ: 0 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3
Salon: Atatürk
Hakemler: Fikret Fidan xx, Berat Gülcan xx
Nilüfer Belediyesi: Gamze xx, Aysun xx, Aslı xx, Müge xx, İnna xx, Zülfiye xx (Mediha xx, Berna xx, Birgül xx, Merve xx)
Eczacıbaşı Zentiva: Neriman xxx, Gökçen xxx, Vesna xxx, Mirka xxx, Naz xx, Esra xx (Saniye xx, Zeynep xx)
Setler: 21-25, 16-25, 18-25
Süre: 63 dakika (22, 20, 21)
EREĞLİ BELEDİYESPOR: 3 - GALATASARAY: 2
Salon: Ereğli Atatürk
Hakemler: Yasemin Altıner xx, Ömer Mihallıçcık xx
Ereğli Belediyespor: Özge xxx, Malika xxx, Thinkaow xxx, Özge Sultan Pala xxx, Wilavan xxx, Hülya xx (Sevil xxx, Serpil xx, Songül xxx)
Galatasaray: Nataşa xx, Melis xx, Ceren xx, Emel xx, Oganna xxx, Stacey xx (Dilara xx, Tuğçe xx)
Setler: 20-25, 19-25, 25-15, 25-16, 15-13
Süre: 100 Dakika (22, 20, 19, 22, 17)
FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - İLLER BANKASI: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Temel Öneri xx, Esat Danzili xx
Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem xx, Seda xxx, Anja xx, Eda xx, Oksana xx, Marina xxx (Valeriya xxx, Necla xx)
İller Bankası: Tuğçe Atıcı x, Onipko x, Denitsa xx, Meryem xx, Hurkova x, Sinem xx (Seval x, Elif x, Merve x, Tuğçe Hocaoğlu x, Melis x)
Setler: 25-22, 25-8, 25-15
Süre: 61 dakika (24, 17, 20)