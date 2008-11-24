Bayanlar Ligi / 23 Kasım



ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3 - FENERBAHÇE ACIBADEM: 1

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Aydın Ay xxx, Nurper Özbar xxx

Eczacıbaşı Zentiva: Esra xxx, Gökçen xx, Neriman xxx, Mirka xxx, Vesna xxx, Naz xxx (Gülden xx, Merve xx)

Fenerbahçe Acıbadem: Marina xx, Çiğdem x, Seda xxx, Anja xx, Eda x, Oksana xxx (Korotenko xx, Necla x, Duygu x, Nisa x)

Setler: (16-25, 25-17, 25-21, 25-16)

Süre: 92 Dakika (21, 23, 26, 22)



GALATASARAY: 0 - VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3

Salon: Burhan Felek 50. Yıl

Hakemler: İlhami Şenyurt xxx, Erdal Akınca xxx

Galatasaray: Stacey xx, Melis xx, Dilara x, Ogonna xx, Krsmanovic xx, Ceren x (Gizem x, Bahar xx, Emel xx)

Vakıfbank Güneş Sigorta: Elif xx, Nikolic xxx, Bahar xx, Grün xx, Deniz xx, Maculewicz xxx (Nihan xx, Arzu x)

Setler: 22-25, 14-25, 22-25

Süre: 72 dakika (26, 22, 24)



BEŞİKTAŞ HÜKMEN GALİP

Voleybolda Aroma Bayanlar Birinci Ligi'nde Beşiktaş ile Dicle Üniversitesi arasında yapılması gereken maçı siyah-beyazlı takım, maddi sıkıntılar yaşayan rakibinin İstanbul'a gelememesi nedeniyle hükmen kazandı.



Cola Turka Arena'da iki takım arasında yapılması gereken karşılaşmaya Dicle Üniversitesi çıkmadı. Dicle Üniversitesi, maddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul'a gelemezken, Beşiktaş, rakibi sahaya çıkmayınca hükmen galip sayıldı.



DYO KARŞIYAKA: 3 - EREĞLİ BELEDİYESPOR: 0

Salon: Karşıyaka

Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Sevda Güler xx

DYO Karşıyaka: Milena xx, Tülin xx, Valeska xxx, Pelin xx, Gözde xxx, Petra xxx (Şükran xx, Melisa xx, Tülay xx, Gamze xx)

Ereğli Belediyespor: Hülya x, Özge Kırdar xx, Malika xx, Wilavan x, Thinkaow xx, Özge Pala xx (Songül xx, Sevil x, Elif x, Serpil x)

Setler: 30-28, 25-19, 25-15

Süre: 72 dakika (30, 23, 19)



GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 3 - BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ: 2

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Mehmet Demirdelen xx, Kazım Burum xx

Gazi Üniversitesi: Gizem xx, Çiğdem xxx, Hyapha xx, Dilek x, Ivana xxx, Olga xx (Esra xxx, Merve x, Melikex)

Bursa Nilüfer Belediyesi: Zülfiye x, Inna xx, Gamze xx, Aslı x, Merve x, Müge xx (Mediha x, Birgül x, Elif x, Aysun x, Berna x)

Setler: (15-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-11)

Süre: 113 Dakika (20, 27, 26, 26, 14)



ANKARA İLLER BANKASI: 0 - TÜRK TELEKOMSPOR: 3

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Ömer Yörükoğlu xxx, İbrahim Ünal xxx

Ankara İller Bankası: Sinem x, Tuğçe Atıcı x, Onipko xx, Dentsa xx, Meryem xx, Hurkova xx (Seval x, Tuğçe Hocaoğlu x, Ebru x, Elif xx)

Türk Telekomspor: Nilay xx, Mamadova xx, Özlem xx, Aguero xxx, Ebru xx, Maja xx (Funda xxx, Güldeniz xx)

Setler: (15-25, 14-25, 14-25)

Süre: 62 Dakika (20, 20, 22)



