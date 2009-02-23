Bayanlar Ligi / 22 Şubat

Fenerbahçe Acıbadem, Aroma Bayanlar Birinci Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Ebru Meriçkan xx
Fenerbahçe Acıbadem: Duygu xx, Seda xx, Anja xxx, Eda xx, Oksana xxx, Marina xxx (Necla xxx, Korotenko xx, Nisa x)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xx, Tracy x, Neriman x, Mirka xx, Vesna x, Naz xx (Gülden xx, Selime x, Merve x)
Setler: (25-23, 25-18, 26-24)
Süre: Toplam 76 dakika (26, 23, 27)
EREĞLİ BELEDİYESPOR: 3 - KARŞIYAKA DYO: 1
Salon: Ereğli Atatürk
Hakemler: Ali Bade, Ahmet Akar
Ereğli Belediyespor: Özge Kırdar, Malika, Thinkaow, Özge Sultan Pala, Wilavan, Hülya (Songül, Betül, Serpil, Sevil)
Karşıyaka DYO: Pelin, Milena, Petronella, Valeska, Tülin, Gözde (Gamze, Melisa)
Setler: 23-25, 25-20, 25-23, 25-19
Süre: 90 Dakika (23, 23, 24, 20)