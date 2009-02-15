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Spor

Bayanlar Ligi / 14 Şubat

Türk Telekomspor, deplasmanda Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-2 yendi.

15 Şubat 2009 02:00


Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde zirveyi ilgilendiren önemli maçta Türk Telekomspor, deplasmanda Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-2 yendi.

ECZACIBAŞI ZENTİVA: 2 - TÜRK TELEKOMSPOR: 3
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Aydın Ay xx

Eczacıbaşı Zentiva: Neşve xx, Nancy xx, Mirka xx, Vesna xxx, Naz xx, Esra xxx (Gülden xxx, Merve x, Seda x, Neriman x)

Türk Telekomspor: Nilay Konar xxx, Aguero xxx, Güldeniz xxx, Nilay Benli xx, Olga x, Maja xx (Funda xxx, Mammadova xx, Ebru x)

Setler: (25-19, 25-27, 17-25, 25-10, 9-15)

Süre: 103 Dakika (25, 28, 23, 20, 13)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 0 - BEŞİKTAŞ: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Yılmaz Duman, Mustafa Yurtsever
Gazi Üniversitesi: Çiğdem, Olga, Hyapha, Gizem, Pınar, Costa (Esra, Dilek, Merve)
Beşiktaş: Natalia, Angela, İpek, Heatber, Correia, Nuray (Pınar,Melis, Gizem, Cansu)
Setler: 18-25, 20-25, 11-25
Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: 0 -FENERBAHÇE ACIBADEM: 3
Salon: Atatürk
Hakemler: Akif Kabak, Ayça Kandemir
Nilüfer Belediyespor: Elif, Gamze, Aslı, Müge, Matveyeva, Zülfiye (Mediha, Berna, Birgül, Merve)
Fenerbahçe Acıbadem: Tumas, Parkemenko, Fatma, Seda, Çiğdem, Spasojevic (Necla, Nisa, Karatenko, Elif, Eda)
Setler: 19-25, 15-25, 18-25
Süre: 67 dakika (24, 20, 23)

DYO KARŞIYAKA: 0 - VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3
Salon: Karşıyaka
Hakemler: Bayram Dikmentepe, Fikret Fidan
DYO Karşıyaka: Pelin, Milena, Petra, Valeska, Gözde, Tuğba (Şükran, Tülin, Melisa, Tülay, Gamze)
Vakıfbank Güneş Sigorta: Kinga, Arzu, Deniz, Bahar, Jelena, Grün (Nihal, Elif xx, Duygu xx)
Setler: 21-25, 20-25, 22-25
Süre: 68 dakika (24, 22, 22)

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