Bayanlar Ligi / 13 Aralık

Bayanlar Ligi'nde sonuçlar / 13 Aralık
NİLÜFER BELEDİYE: 2 - KARŞIYAKA DYO: 3
Salon: Atatürk
Hakemler: Yasemin Altıner xx, Çetin Ok xx
Nilüfer Belediye: Elif xx, Gamze xx, Aslı xx, Müge xx, Matveyeva xx, Zülfiye xx (Mediha xx, Birgül xx Merve x, Berna x, Aysun x)
Karşıyaka DYO: Pelin xx, Milena xx, Petra xx, Valeska xx, Gözde xx, Tuğba xx (Şükran xx, Tülin x, Melisa x, Gamze x, Tülay x)
Setler: 25-22, 16-25, 17-25, 25-19, 12-15
Süre: 100 dakika (24, 20, 20, 23, 13)
ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3 - ANKARA İLLER BANKASI: 0
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Nurper Özbar xxx, Gökhan Dağ xxx
Eczacıbaşı Zentiva: Gökçen xx, Nancy xxx, Mirka xxx, Vesna xxx, Naz xx, Neriman xx (Gülden xx, Esra x, Merve x, Selime x, Seda xx, Neşve x)
Ankara İller Bankası: Olena xx, Sinem xx, Meryem xx, Elif xx, Denitsa xxx, Tuğçe Atıcı x (Seval x, Merve x, Tuğçe Hocaoğlu x)
Setler: (25-17, 26-24, 25-11)
Süre: 71 Dakika (23, 28, 20)
FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - GALATASARAY: 1
Salon: Burhan Felek 50. Yıl
Hakemler:Kadir İlbeyli, Temel Öneli
Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem xx, Seda xx, Anja xxx, Eda xx, Oksana xxx, Marina xx, (Koroenko xxx, Necla xx)
Galatasaray: Ceren x, Bahar x, Oganna xxx, Krsmanovic xx, Stacey xx, Melis xx, (Gizem xx, Dilara x, Emel x, Tuğçe x, Neslihan x)
Setler: 25-23, 25-17, 18-25, 25-21
Süre: 103 dakika (23, 22, 26, 32)