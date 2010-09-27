-BAYANLAR HALTERDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU ANTALYA (A.A) - 26.09.2010 - Antalya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası bayanlar kategorisinde Çin birinci, Kazakistan ikinci, Türkiye ise üçüncü oldu. Erkeklerde de Çin ilk sırayı alırken, Rusya ikinciliği, Polonya üçüncülüğü elde etti. Antalya Expo Center'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası, Kundu'daki bir otelde düzenlenen kapanış seremonisiyle sona erdi. Seremoniye Dünya Halter Federasyonu Başkanı Tamas Ajan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ile davetliler ve şampiyonada mücadele eden ülkelerin ekipleri katıldı. Törende konuşan Dünya Halter Federasyonu Başkanı Tamas Ajan, bu yılın kendileri için önemli bir yıl olduğunu, birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Ama bizim için en önemli organizasyon Antalya'da düzenlenen şampiyonaydı ve gerçekten çok güzel bir organizasyondu'' dedi. Türkiye Halter Federasyonu'na teşekkür eden Ajan, ''Türkiye çok büyük bir ülke ve Türkler çok büyük bir spor milleti. Şunu görmekten çok mutluyum ki, her masada ayın hilal şeklinin yer aldığı bir sembol yerleştirilmiş'' diye konuştu. Şampiyonanın çok iyi geçtiğini, birçok rekor kırıldığını kaydeden Ajan, tüm antrenör, sporcu ve hakemlere şampiyonaya katkılarından dolayı teşekkür etti.