Bayanlar grupta ikinci oldu

26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası elemeleri 2. etap müsabakaları ilk turunda Türkiye, gruptaki 3. ve son maçında, evsahibi İsrail'i 3-1 yenerek, grubu 2. sırada tamamladı.



A Milli Bayan Voleybol Takımı, İsrail'in Netaniya kentinde yapılan müsabakaların son gününde, evsahibi ülkeyi 15-25, 22-25, 25-17 ve 16-25'lik setlerle 3-1 yenerek, grubunda 5 puan ve set averajıyla İsrail'in ardından 2. sırada yer aldı.



A Milliler, yarın yurda dönüş yapacak ve ardından müsabakaların 2. turu için 11 Haziran Çarşamba günü Yunanistan'a gidecek.



13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak 2. tur maçlarının ardından grup birincisi olan takım finallere katılma hakkı elde ederken, grup ikincisi olan takım, Eylül ayında yapılacak 3. tur müsabakalarına katılacak.

