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Spor

Bayanlar grupta ikinci oldu

İsrail'de devam eden 26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası elemeleri'nin ikinci etap müsabakasında İsrail’i 3-1'lik skorla geçmeyi başaran bayan voleybol milli takımımız grubu 2

04 Ağustos 2008 03:00

26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası elemeleri 2. etap müsabakaları ilk turunda Türkiye, gruptaki 3. ve son maçında, evsahibi İsrail'i 3-1 yenerek, grubu 2. sırada tamamladı.

A Milli Bayan Voleybol Takımı, İsrail'in Netaniya kentinde yapılan müsabakaların son gününde, evsahibi ülkeyi 15-25, 22-25, 25-17 ve 16-25'lik setlerle 3-1 yenerek, grubunda 5 puan ve set averajıyla İsrail'in ardından 2. sırada yer aldı.

A Milliler, yarın yurda dönüş yapacak ve ardından müsabakaların 2. turu için 11 Haziran Çarşamba günü Yunanistan'a gidecek.

13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak 2. tur maçlarının ardından grup birincisi olan takım finallere katılma hakkı elde ederken, grup ikincisi olan takım, Eylül ayında yapılacak 3. tur müsabakalarına katılacak.

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