Bayanlar bisiklette altın madalya Cooke'nin

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, bisiklette bayanlar yol yarışında altın madalyayı, İngiliz Nicole Cooke kazandı.







Pekin'in merkezinde başlayıp, Çin Seddi'nde biten yarışta, 33 ülkeden 66 sporcu, 126.4 kilometrelik parkurda yaklaşık 3.5 saat mücadele etti.







1 dünya 2.'liği, 2 de dünya 3.'lüğü bulunan 25 yaşındaki İngiliz Cooke, 3 saat 32 dakika 24 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.







Yarışta aynı zaman ve tekerlek farkıyla İsveçli Emma Johansson gümüş madalya kazanırken, İtalyan bisikletçi Tatiana Guderzo da aynı zaman ve tekerlek farkıyla 3. olarak bronz madalyayı boynuna taktı.







Bu arada şiddetli yağmur nedeniyle kimi kazalara sahne olan yarışta, Güney Koreli bisikletçi Gu Sungeon'un girdiği çukurdan çıkıp mücadeleyi sürdürmesi, bir hayli zaman kaybına neden oldu.

