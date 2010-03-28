Bayanlar basketbolda kupa Galatasaray'ın oldu

T24- Basketbolda Teknosa Bayanlar Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi 57-55 yenen Galatasaray kazandı.

Fenerbahçe, Nevriye Yılmaz'ın basketiyle maça başladı. Dış atışlarda başarılı olamayan sarı lacivertli ekip karşısında Galatasaray 7. dakikada 6-4 öne geçti.

Fenerbahçe, Powell'in basketleriyle ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken skoru 16-12 yapmayı başardı. Esmeral ve Leuchanka'nın karşılıklı basketleriyle ilk çeyrek, 20-17 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

2. periyotun başında Fenerbahçe'den Nevriye Yılmaz ve Galatasaray'dan da Bahar Çağlar karşılıklı basketler buldu. 13. dakikaya 19-22 sarı lacivertli takımın üstünlüğüyle girildi. Fenerbahçe Esmeral ve Brown ile Galatasaray'da Phienola ile boyalı alanı iyi kullandı. 15. dakika skor 21-26 oldu. Sarı lacivertli takım, bu devreyi 27-23 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 3. periyota Brown'un basketiyle başladı. Galatasaray, Douglas'ın 3'lüğü ve Phienola'nın basketiyle 23. dakikada eşitliği yakaladı: (29-29). Galatasaray, son iki dakikaya girilirken 41-39 öne geçti. Sarı kırmızılı ekip, 3. periyotu 45-43 önde bitirdi.

Fenerbahçe, Brown'un tek serbest atışı ve Nevriye'nin basketiyle 31. dakikada tekrar öne geçti: (45-46). Galatasaray, Catchings, Douglas ve Phienola'nın sayılarıyla 34. dakikada skoru 53-48 yaparak, farkı 5 sayıya çıkardı. Fenerbahçe, Powell'in basketiyle 36. dakikada skoru 53-51 yaptı. Leuchanka ve Taylor'un karşılıklı basketleri maça 37. dakikada tekrar eşitlik getirdi: (55-55)

Galatasaray, Catcihings attığı basket ile skoru 57-55 yaparak, kupanın sahibi oldu.