T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayanlar basketbolda kupa Galatasaray'ın oldu

28 Mart 2010 22:51

T24- Basketbolda Teknosa Bayanlar Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi 57-55 yenen Galatasaray kazandı.
     Fenerbahçe, Nevriye Yılmaz'ın basketiyle maça başladı. Dış atışlarda başarılı olamayan sarı lacivertli ekip karşısında Galatasaray 7. dakikada 6-4 öne geçti.
     Fenerbahçe, Powell'in basketleriyle ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken skoru 16-12 yapmayı başardı. Esmeral ve Leuchanka'nın karşılıklı basketleriyle ilk çeyrek, 20-17 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
     2. periyotun başında Fenerbahçe'den Nevriye Yılmaz ve Galatasaray'dan da Bahar Çağlar karşılıklı basketler buldu. 13. dakikaya 19-22 sarı lacivertli takımın üstünlüğüyle girildi. Fenerbahçe Esmeral ve Brown ile Galatasaray'da Phienola ile boyalı alanı iyi kullandı. 15. dakika skor 21-26 oldu. Sarı lacivertli takım, bu devreyi 27-23 önde tamamladı.
     Fenerbahçe, 3. periyota Brown'un basketiyle başladı. Galatasaray, Douglas'ın 3'lüğü ve Phienola'nın basketiyle 23. dakikada eşitliği yakaladı: (29-29). Galatasaray, son iki dakikaya girilirken 41-39 öne geçti. Sarı kırmızılı ekip, 3. periyotu 45-43 önde bitirdi.
     Fenerbahçe, Brown'un tek serbest atışı ve Nevriye'nin basketiyle 31. dakikada tekrar öne geçti: (45-46). Galatasaray, Catchings, Douglas ve Phienola'nın sayılarıyla 34. dakikada skoru 53-48 yaparak, farkı 5 sayıya çıkardı. Fenerbahçe, Powell'in basketiyle 36. dakikada skoru 53-51 yaptı. Leuchanka ve Taylor'un karşılıklı basketleri maça 37. dakikada tekrar eşitlik getirdi: (55-55)
     Galatasaray, Catcihings attığı basket ile skoru 57-55 yaparak, kupanın sahibi oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24