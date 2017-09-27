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Spor

Bayanlar Basketbol Ligi'nde kupa heyecanı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 18 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu Bayanlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası eleme müsabakalarında Fenerbahçe Gelişim, Yalova VIP'yi 66-62 yendi

27 Eylül 2017 18:34

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 18 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu Bayanlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası eleme müsabakalarında Fenerbahçe Gelişim, Yalova VIP\'yi 66-62 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası müsabakaları Antalya\'da devam ediyor. Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya Spor Salonu\'nda oynanan kupa maçlarında 18 takım mücadele ediyor. A Grubu takımlarından Fenerbahçe Gelişim ile Yalova VIP Atatürk Spor Salonu\'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Gelişim, 3 dakikada 10-0 üstünlük sağladı. 8\'nci dakikada Fenerbahçe, Melisa\'nın artarda sayılarıyla skor farkını artırarak 17-4 öne geçti. İlk periyot Fenerbahçe Gelişim\'in 21-13 üstünlüğüyle geçildi.
İKİNCİ PRİYOT
İkinci periyotta Fenerbahçe Gelişim, üstün oyununu sürdürdü. Maçın ilk devresini Fenerbahçe Gelişim, Yalova VIP karşısında 35-26 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Yalova VIP oyundaki etkinliğini artırdı. Pota altında rakibinden ilk dakikalarda üstün olan Yalova VIP, skor farkını 2 sayıya düşürdü, 37-35. Üçüncü periyot Fenerbahçe Gelişim\'in 49-41 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇ SONUCU
Maçın son periyodu çekişmeli başladı ve iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Maçın bitimine 4 dakika kala Yalova VIP, Costa\'nın sayılarıyla skor farkını 4 sayıya düşürdü, 56-52. Çekişmeli mücadelede Fenerbahçe Gelişim, Yalova VIP\'ı 66-62 mağlup etti.
MELİSA 30 SAYI ÜRETTİ
Fenerbahçe Gelişim\'den 30 sayı atan Melisa maçın en skorer oyuncusu oldu. Melisa, oyunda kaldığı 34 dakikada 30 sayı, 9 ribaund 3 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi. Kadınlar Federasyon Kupası\'nda A Grubu\'nda yer alan Edirnespor Basketbol, Mersin BŞB. Gelişim, Yalova VIP, Kastamonu Basketbol, Fenerbahçe Gelişim, Urla Belediyesi maçlarını Antalya Atatürk Spor Salonu\'nda, B Grubu\'nda mücadele eden Tosyalı Toyo OGSK, İzmit Belediyespor, İstanbulgücü, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Mersin Basketbol karşılaşmalarını Antalya Spor Salonu\'nda, C Grubu\'ndaki Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Edremit Bld. Gürespor, Bayraklı Belediyesi, Elazığ İl Özel İdare, Bursa BŞB, Orduspor ise müsabakalarını Kepez Turgut Özal Spor Salonu\'nda oynuyor.
Eleme maçları cumartesi günü sona erecek.

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