Bayan Obama’ya ‘çok para harcıyor’ tepkisi

T24 - Değişim ve umut sloganlarıyla Beyaz Saray’a seçilen ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi First Lady Michelle Obama, devlet kesesinden eşi görülmemiş harcamasıyla dikkatleri çekiyor.

Milyonlarca kişinin işsiz olduğu ABD’de “Resesyonların anası” yaşanırken First Lady için “Marie Antoinette” benzetmesi bile yapılıyor. Beyaz Saray’da, Michelle Obama’nın tam 24 yardımcısı var. Kuaförü, makyajcısı, kişisel fitness eğiticisi ise bu rakama dahil değil. Ancak, bu kişiler de resmi gezilerde heyete dahil ediliyor. Michelle Obama, Jackie Kennedy’den beri en çok yardımcısı olan First Lady konumunda. Jackie Kennedy’nin ise 40 yardımcısı vardı. Buna karşılık, Laura Bush’un 18, Hillary Clinton’ın ise 19 yardımcısı bulunuyordu. ABD First Lady’lerinin ortalama 14-16 kadar yardımcısı oluyor.

Özel kaleme 172 bin dolar

Michelle Obama’nın Özel Kalem Müdürü yılda 172 bin dolar, Proje Direktörü yılda 140 bin dolar, Sosyal Sekreteri yılda 113 bin dolar, İletişim Direktörü yılda 102 bin dolar ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı ise yılda 90 bin dolar maaş alıyor. Milyonlarca dolara ulaşan bu harcamaların kaynağı ise Amerikalı vergi mükellefleri. Yoksul bir aileden geldiğini belirten First Lady Obama, yoksullara yemek veren bir aşevine de 540 dolarlık spor ayakkabılar ile gitmeyi tercih etmişti.