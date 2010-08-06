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Dünya

BAYAN OBAMA'DAN FLAMENKO DANSI MADRİD (A.A)

06 Ağustos 2010 02:26

-BAYAN OBAMA'DAN FLAMENKO DANSI  MADRİD (A.A) - 05.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde sürdürdüğü tatili sırasında, çingenelerle birlikte flamenko dansı etti. Endülüs bölgesinin en turistik yerlerinden Marbella'da kalan ve Elhamra Sarayı, Granada Katedrali gibi yerleri dolaşan Michelle Obama, küçük kızı Sasha ve arkadaşları, flamenko dansçısı Juan Andres Maya'nın bulunduğu bir flamenko gösterisine de katıldı.  Yelpaze ve İspanyol kadınların taktığı geleneksel dantel baş örtüsü hediye edilen Obama'nın, çingene dansçılarla birlikte flamenko dansı ettiği belirtildi. Çingene dansçılar, basına yaptıkları açıklamalarda, Obama için  "ismini Mohama olarak biliyorduk, öyle seslendik. Çok hoşuna gitti. Bizimle iki kez dans etti. Güzel de dans ediyor. Birçok siyah gibi o da sanata yatkın" dediler.  İspanyol tarihine, Katolik Krallara çok büyük ilgi gösterdiği söylenen Michelle Obama'yı görebilmek için birçok İspanyolun sokaklarda beklediği gözlenirken, ancak yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı yakından görmenin imkansız olduğu belirtildi.  Pazar gününe kadar Endülüs bölgesine kalacak olan Obama ve kızı, daha sonra İspanya Kralı Juan Carlos'un misafiri olarak Palma de Mallorca Adası'na geçecek.  (BOL-BER)

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