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Spor

Bayan Milli Takım açıklandı

15 Mayıs 2009 17:33


Letonya'da 7-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 32. Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Bayan Basketbol Takımı'nın aday kadrosu ve hazırlık maçlarının programı açıklandı.

Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat, (A) Milli Bayan Takımı Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, A Milli Bayan Takımı Menajeri Canan Erdoğan ile milli takım aday kadrosuna davet edilen oyuncular katıldı.

A Milli Bayan Basketbol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Naile İvegin, Melek Bilge (Beşiktaş Cola Turka), Gülşah Gümüşay (BOTAŞ Spor), Hülya Özkan (Ceyhan Belediyesi), Nevriye Yılmaz, Esmeral Tunçluer, Birsel Vardarlı, Nevin Nevlin (Fenerbahçe), Yasemin Horasan, Şaziye İvegin, Bahar Çağlar, Tuğba Palazoğlu, Yasemen Saylar, Esra Şencebe (Galatasaray), Sariye Gökçe (Mersin Büyükşehir Belediyesi), Nilay Yiğit (Panküp TED Kayseri Koleji), Nihan Anaz (Samsun Basketbol), Dilek Ünüvar (Tarsus Belediyesi).

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