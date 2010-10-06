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BAYAN HAKEM KADRİYE GÖKÇEK'E AVRUPA'DA GÖREV İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 14:07

-BAYAN HAKEM KADRİYE GÖKÇEK'E AVRUPA'DA GÖREV İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - FIFA kokartlı bayan Türk hakem Kadriye Gökçek, UEFA tarafından Bayanlar Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası birinci eleme turu maçlarında görevlendirildi. Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Gökçek'in yardımcılığına Merkez Hakem Kurulu tarafından Seçim Demirel atandı.  Kuzey İrlanda'da 15-22 Ekim tarihlerinde oynanacak 2. Grup maçlarında, ev sahibi Kuzey İrlanda'nın yanı sıra Çek Cumhuriyeti, İrlanda Cumhuriyeti ve Makedonya mücadele edecek.

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