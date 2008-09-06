'Bay yüzde 10' sonunda başkan

Pakistan'da suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'nun, daha önce yolsuzluk ve cinayet suçlamasıyla 11 yıl hapis yatan kocası Asıf Ali Zerdari devlet başkanı seçildi.



Seçim Komisyonu Başkanı, Zerdari'nin parlamento ve eyalet meclisleri üyeleri tarafından devlet başkanı seçildiğini duyurdu. Zerdari'yi aday gösteren iktidardaki Pakistan Halk Partisi'nin parlamento ve eyalet meclislerinde toplam 375, eski Başbakan Navaz Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği-Navaz partisinin ise 274 oy desteği bulunuyor.



Müşerref, 18 Ağustos'ta istifa etmiş, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Pakistan Senatosu Başkanı bu görevi vekaleten üstlenmişti.



Zerdari kimdir?



Eşi Benazir Butto 27 Aralık'ta suikasta kurban gittikten sonra siyasi arenada çıkış yapan Zerdari (53), Sindh eyaletinde toprak sahibi bir ailenin oğlu olarak doğdu. 1987 yılında evlendiği eşinin 1990'lardaki ikinci kabinesinde bakanlık yapan Zerdari, 1999'a kadar senatördü.



Yolsuzlukla suçlanan ve iş anlaşmalarında aldığı iddia edilen komisyonlarına atfen "Bay yüzde 10" adı takılan Zerdari, yolsuzluk ve cinayet suçlamasından 11 yıl hapis yattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Zerdari, 2004 yılında kefaletle serbest bırakıldı.



Müşerref, geçen yıl Butto, Zerdari ve diğer Pakistan Halk Partisi liderlerinin ülkeye dönmesi için af çıkarmıştı. Zerdari'nin, Butto'dan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu bulunuyor.

