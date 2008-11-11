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Dünya

'Bay Kalaşnikof' 89 yaşında

Dünyanın birçok bölgesinde sıkça kullanılan Kalaşnikof tüfeğin Rus yaratıcısı Mihail Kalaşnikof, bu silahı ülkesini korumak için yaptığını ve bu

11 Kasım 2008 02:00

Dünyanın birçok bölgesinde sıkça kullanılan Kalaşnikof otomatik tüfeğinin Rus yaratıcısı Mihail Kalaşnikof, bu silahı ülkesini korumak için yaptığını ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

89'uncu doğum gününü kutlayan Kalaşnikof, Ria Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "Gerçekten mutlu bir insanım. Ülkemin savunması için bir silah yarattım. Bu silah hizmet vermeye ve gelişmeye devam ediyor" dedi.

10 Kasım 1919'da Sibirya'da dünyaya gelen Mihail Kalaşnikof, 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın batısındaki Bryansk'da bir çatışmada Almanların tankını vurması sonucu yaralanmıştı.

Dakikada 600 mermi

Geri hizmete alınan Kalaşnikof, uzun çalışmalarının ardından 1947'de ülkesinin savunması için kendi adını verdiği silahı icat etmişti.

Kullanımı kolay ve ucuz olan, dakikada 600 mermi atabilen Kalaşnikof otomotik tüfeğinden dünya çapında 100 milyon adet bulunduğu ve tüm saldırı silahları içinde yüzde 80'lik bir paya sahip olduğu belirtiliyor.

Urallar'daki İjmach fabrikasında her yıl yaklaşık 100 bin Kalaşnikof üretiliyor. Fabrika yetkililerine göre, dünyada her yıl "kaçak" olarak üretilen Kalaşnikof tüfek sayısı 900 bini buluyor.

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