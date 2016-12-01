'Bay Big Mac' hayatını kaybetti

McDonald's'ın en ünlü hamburgeri Big Mac'in yaratıcısı Michael James Delligatti, 98 yaşında yaşamını kaybetti. Ailesi, Delligatti'nin ömrünün sonuna kadar icat ettiği hamburgerden haftada bir tane yemeye devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en popüler hamburgerlerinden Big Mac'in yaratıcısı Michael James Delligatti, Pittsburg'deki evinde 98 yaşında hayatını kaybetti.

Delligatti'nin 50 yıl önce hamburger ekmeği üzerine iki köfte koyduğu sandviçi ilk kez 1967 yılında Pennsylvania'nın Uniontown kentindeki bir McDonald's restoranında satışa sunulmuştu.

McDonald's ölüm haberini aldıktan sonra resmi Twitter hesabında, "BigMac'in mucidi Delligatti'nin 98 yıllık ilham verici yaşamını kutluyoruz. Sana teşekkür ediyoruz ve seni sonsuza dek hatırlayacağız" diye yazdı.

Delligatti, daha önceki bir röportajında icat ettiği sandviçi kabul ettirmek için 2 yıl uğraş verdiğini dile getirmişti.