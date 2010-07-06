Bavyera'da sigaraya hayır

T24- Almanya'nın Bavyera eyaletinde dün yapılan referandumda, kapalı alanlarda istisnasız sigara yasağı uygulanmasına seçmenlerin yüzde 61'i destek verdi. Yasak tartışmasının Almanya geneline yayılması bekleniyor.

Almanya'nın en sert sigara yasağı 1 Ağustos tarihinden itibaren Bavyera eyaletinde yürülüğe girecek. Bavyera halkı, pazar günü yapılan referandumla, yürürlükteki sigara yasağının sertleştirilerek, sigaranın hemen hiç bir istisna tanınmadan, tüm kapalı alanlarda yasaklanmasını öngören yasaya “evet” dedi. Referanduma katılan seçmenlerin yüzde 61’i sigara yasağının sertleştirilmesi yönünde oy kullandı. Referanduma katılım yüzde 37,7 düzeyinde kaldı. Ancak Bavyera'da referandumlarda, halk oylamasını katılım düşüklüğü gerekçe gösterilerek geçersiz kılacak herhangi bir “asgari katılım şartı” aranmıyor.

Bavyera eyaletinde şu ana kadar geçerli olan sigara yasağı uygulaması, bazı istisnalar içeriyordu. Sigara içmek okullarda, tren istasyonlarında, kamu alanlarında ve restoranlarda tamamen yasakken, bira festivalleri için kurulan çadırlarda, tek salonlu barlarda ve büyük bar ve restoranların sigara için ayrılan özel bölümlerinde sigara içilmesine izin veriliyordu. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bu istisnalar tamamen uygulamadan kalkacak. Öte yandan yeni yasada da bazı küçük istisanalar mevcut. Örneğin, psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede olan kişiler, hastanelerin sigara içenlere ayrılan özel bölümlerinde sigara içebilecek.

Siyasilerden olumlu mesajlar

Bavyera'da iktidarda bulunan Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yetkilileri, seçmenlerin kararını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Markus Söder, referandum sonucunu “iyi bir karar” olarak niteledi. Referandum sonucunun, partilerinin bir yenilgisi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Söder, kararı halka bırakmalarının nedenini ise ‘bu konuda siyasilerin zaten tatminkâr bir karar alamayacağı’şeklinde açıkladı. Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi, 2008 yılında sigara yasağının sertleştirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlamış, ancak eyelat parlamentosu seçimlerindeki oy kaybı nedeniyle geri adım atmıştı. Partinin bu tutumu büyük eleştiri almıştı.

Muhalefet partileri de Bavyera halkının kararından memnun. Yeşiller Partisi Bavyera Teşklilatı Başkanı Therea Schopper, Almanya’da sağlığın korunması yönünde güzel bir adım atıldığını söyledi. Sosyal Demokrat Parti Bavyera Teşkilatı Genel Sekreteri Natascha Kohnen de, “Bugünün mağlubu CSU” sözleriyle, seçmenlerin Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi‘nin bu konudaki yıllardır süren tereddütlü tutumuna tepkilerini bu referandum aracılığıyla açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Almanya genelinde geçerli olacak yasa talebi

Bavyera eyaletinde yapılan referandumla sigara yasağının sertleştirilmesi Almanya çapında sigara içmeyenleri harekete geçirdi. “Sigara İçmeyenlerin Korunmasına Evet” adlı girişimin sözcüsü Sebastian Frankenberger, sigara yasağının Almanya genelinde sertleştirilmesi için harekete geçeceklerini duyurdu. Frankenberger, Bavyera’da yapılan referandumun, halkın büyük çoğunluğunun sigara içmeyenlerin korunmasından yana olduğunu net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti. Almanya Sigara İçmeyenler İnisiyatifi de kararı memnuniyetle karşıladı. İnisiyatifin Başkan Yardımcısı Ernst-Günther Krause, “Almanya’da sağlığın korunmasına ilişkin uygulamalarda her eyalette ayrı bir yasa uygulamasına artık son verilmeli” dedi. Krause, Almanya’da bu konuda toplam 16 farklı yasanın yürülükte olmasını eleştirerek, sigara yasağının, ülke genelinde geçerli olacak tek bir genel yasa altında birleştirilmesini istedi.

