Bavyera'da çoğunluğu kaybeden CSU Yeşiller'le koalisyona mesafeli

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder seçim sonuçlarını "kısmen acı verici bir sonuç" diye nitelendirdi. Söder ZDF'e yaptığı açıklamada, "Sonucu tevekkül ile karşılıyoruz ama bu sonuçlardan gerekli sonuçları çıkarmak zorundayız" dedi. Partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıktığını söyleyen Söder, "CSU bu seçimlerde sandıktan yine en güçlü parti olarak çıkmakla kalmadı, aynı zamanda hükümeti kurma görevini de aldı" dedi. Söder Yeşiller’le olası bir koalisyona sıcak bakmadığını söyleyerek, Yeşiller'in programının birçok açıdan CSU'ya uzak olduğunu ifade etti. "CSU'nun izlediği politikalarla AfD'yi güçlendirdiği" suçlamalarını geri çeviren Söder, AfD'nin diğer eyaletlerde Bavyera'dakinden daha iyi sonuç elde ettiğini ifade etti.

Seehofer'den çağrı

CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ise partisine "birlik-beraberlik" çağrısında bulundu. Seehofer, "Bizleri memnun edecek bir seçim sonucu almadık ancak diğer yandan CSU hükümeti kurma görevini aldı" dedi.

CSU Meclis Grup Başkanı Thomas Kreuzer ise kötü bir sonuç aldıklarını teslim etti. Bavyera Televizyonu'na açıklama yapan Kreuzer, "Elbette sonuçlardan memnun değiliz. Ancak bunun nedenini eyalette aramamak lazım" diyerek Berlin’e federal hükümete işaret etti.

Kardeş Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise CSU'nun aldığı sonucu "acı" diye nitelendirdi. Partisinin iki hafta sonra seçimlerin yapılacağı Hessen'e yoğunlaşacağını söyleyen Kramp-Karrenbauer, bu nedenle Bavyera seçimlerinin ardından Federal düzeyde partilerde belirli siyasetçilerin değişmesi yönünde tartışmalarının yapılmaması konusunda uyardı.

Nahles: Sonuçlar titizlikle incelenecek

Bu seçimlerde yüzde 10 dolayında oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ise "kötü olan seçim sonuçlarının bütün düzlemlerde titizlikle inceleneceğini" belirtti. Nahles, "Kesin olan nokta, bir şeylerin değişmek zorunda olduğu" dedi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ARD'ye yaptığı açıklamada, sonuçların Almanya'da iktidarda olan Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'ye bir mesaj olduğunu belirtti. Klingbeil, "Bu seçim Berlin'e gerginlik ve tartışmaların sonlandırılmak zorunda olduğu yönünde bir sinyal. Bencillik son bulmak zorunda. Başka bir yönetim biçimine ihtiyacımız var" dedi.

Yeşiller: Değişim isteğinin göstergesi

Bu seçimlerde oy oranını artırarak mecliste ikinci siyasi güç olmayı başaran Yeşiller'in Eş Başkanı Robert Habeck, ZDF'e yaptığı açıklamada, sonucu, "değişim isteği" şeklinde yorumladı. Habeck, "Birçok insan Bavyera'da izlenen politika ve kullanılan dilin kendilerini temsil etmediğini hissediyor" dedi.

AfD memnun

Yüzde 11 oranında oy alan sağ popülist Almanya için Alternatif'in Eş Genel Başkanı Jörg Meuthen partisinin aldığı sonuçtan memnun olduğunu açıkladı. Meuthen, "Bu sonuçla partiler arasında en büyük büyümeye sahip partiyiz" dedi. Meuthen CSU ile bir koalisyona sıcak bakmadığını söylerken, "Şu anki CSU ile koalisyon gündeme gelmez" dedi. Meuthen CSU’yu Yeşiller’le koalisyon müzakereleri yürütmemesi için uyardı.

Seçimlerde meclise giren Hür Seçmenler partisinin (Freie Wähler) liste başı adayı Hubert Aiwanger ZDF'e verdiği demeçte, CSU ile bir koalisyona gidebileceklerinin sinyalini verdi. İlk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne giren partinin adayı, "CSU ile hayata geçirilebilecek önerileri masaya koyacağız" dedi.

Seçimlerde yüzde 5 barajını aşmayı başaran Hür Demokrat Parti FDP'nin lideri Christian Lindner ise partisinin yeniden meclise girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

dpa, rtr / HT, BÖ

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