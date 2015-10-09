Bavyera Merkel'e rest çekiyor



Artık sığınmacı kabul edilmesine karşı çıkan Bavyera yönetimi, Başbakan Angela Merkel'e rest çekti. Kapasitenin artık aşıldığı gerekçesiyle açık kapı politikasına son verilmesini isteyen Bavyera yöretimi, "acil önlemler" çerçevesinde Avusturya sınırını bugünden itibaren kapatmaya ve gelenleri geri göndermeye hazırlanıyor.

Bild gazetesine konuşan Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, Bavyera eyaletine çok sayıda mülteci geldiğini ve bu kişilerin uyum, eğitim ve öğretim gibi sorunları olduğunu vurguladı. Seehofer, aciliyet nedeniyle alınan önlemlerin Avusturya sınırının kapatılmasını, gelenlerin geri gönderilmesini ve eyalete yeni gelmiş olanların da doğrudan diğer eyaletlere yönlendirilmesini kapsadığını ifade etti.

"Yanlış mesaj gönderildi"

Merkel'in sığınmacılara yanlış mesaj gönderdiğini belirten Seehofer, "Ortadoğu'daki mülteci kamplarına Almanya'dan çoğunluk üzerinde etkili olan yanlış bir mesaj gitti. Evet, Almanlar gelmenizi istiyor. Berlin'den yapılan jestler de bir davet olarak algılandı. Bu nedenle Merkel şunu açıkça söylemeli: İnsancıl kalmaya devam ediyoruz, yardım ediyoruz, ancak imkanlarımızın sınırları var" şeklinde konuştu.

Eyalet kabinesinin bugün özel bir oturumunda sığınmacı krizini ele alması ve sınırların kapatılmasını karara bağlaması bekleniyor. Kararın kesinleşmesinin ardından da kısa süre içinde uygulamaya başlanması planlanıyor.

Karar nasıl uygulanacak?

Ancak Bavyera'nın sınır kapatma kararının nasıl uygulanacağına ilişkin soru işaretleri var. Sınır, Bavyera eyaleti polisi tarafından değil, Federal Polis Teşkilatı tarafından korunuyor. Bu kurum da Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'e bağlı.

Avusturya da sınırın kapatılması planına tepki gösterdi. Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, Bavyera'nın sığınmacı akınını yavaşlatmasının Avusturya'daki yoğunluğun artmasına yol açacağını söyledi.

Merkel açık kapı politikasında ısrarlı

Başbakan Angela Merkel ise Bavyera'nın tepkisine rağmen sürdürdüğü sığınmacı politikasında ısrarlı. Sığınmacı akınının sınırlandırılması gerektiğini, ancak terörden, şiddetten ve savaştan insanları kabul etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Wuppertal kentinde partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in bir toplantısına katılan Merkel, iltica etmeleri için bir gerekçe olmayan kişilerin Almanya'yı terk etmesi gerektiğini vurgulayarak "Ancak ben sınıra gelenlere hemen 'geri dönmen gerekiyor' ya da 'buraya gelemezsin' diyemem" şeklinde konuştu. Geri gönderilmelerin bir süreç olduğuna dikkat çeken Merkel, her olaya tek tek bakılması gerektiğini söyledi.