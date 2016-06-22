Bavyera mahkemede peçeyi yasaklıyor



Bavyera eyaleti Başbakanlık Dairesi Başkanı Marcel Huber, Bakanlar Kurulu'nun, mahkemede tanıkların yüzlerini kapatan kıyafetleri yasaklama kararını kabul ettiğini açıkladı. Huber, hakimlerin mahkemede ifade veren tanıkların yüz, mimik ya da jestlerini, gerçeğin ortaya çıkarılması için görebilmek zorunda olduğunu vurgulayarak, burada bir burka yasağının söz konusu olmadığını, sadece yargılama usülünün doğru düzgün işlemesinin amaçlandığını, bu konuda bir yasal boşluk olduğunu belirtti. Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) politikacı, federal hükümetin de bu konuda Almanya genelinde ortak bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini vurguladı.

Bavyera Adalet Bakanı Winfried Bausback da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararı, "Hukuk devletinin mahkeme salonlarında tanığın yüzünü ve gerçeği görmek için yüzün kapanmadığı bir görüş açısına ihtiyacı var" şeklinde özetledi. Bausback hakimlerin ancak bu sayede tanığın inandırıcı olup olmadığını anlayabileceğini belirtti. Adalet Bakanı tanığın ifade verdiği sıradaki durumunun önemli olduğunu söyleyerek, "Tanığın yüzü kızarıyor mu? Bir soru sırasında ürküyor mu? Alnında ter damlacıkları oluşuyor mu? İşte bütün bunlar bir tanığın verdiği ifadenin inandırıcı olup olmadığı konusunda bir hükme varmak için önemli" diye konuştu.

İnisiyatifi başlatan dava

Bavyera Başbakanlık Dairesi Başkanı Huber söz konusu inisiyatifin, Münih'te yerel mahkemede geçen yılın sonunda görülen bir dava nedeniyle başlatıldığını belirtti. Davada Müslüman bir kadın bir erkeği kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava etti. Ancak ifade vereceği sırada yüzünü örten çarşafı açmayı reddetti. Bunun üzerine davacı beraat etti. Hakim kararında, söz konusu davacı kadının yüzünü görememesi halinde, onun inandırıcılığı konusunda bir hükme varamayacağını belirtti. Mart ayındaki temyiz davasında bir üst mahkeme hakimin daha önce verdiği kararın doğru olduğunu, davacının yüzünü örten peçeyi açarak ifade vermesi gerektiğini vurguladı. Davacı kadın bu gelişmelerin ardından davacı ve duruşmayı izleyenlere sırtını dönerek bayan hakime ifade sırasında yüzünü açmayı kabul etti.