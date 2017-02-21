Bavyera kamuda burka yasağına hazırlanıyor

Bavyera hükümetinin yasa tasarısında yüksek okullar, ilk ve orta dereceli okullar, çocuk yuvaları, genel güvenlik ve asayiş ile ilgili hassas alanlar ile seçimler sırasında burka yasağı getirilmesi öngörülüyor.

Federal kabine de geçen Aralık ayında devlet memurlarına burka yasağı getirecek bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Bu tasarıda federal düzeyde çalışan memurlar ve askerlerin görevlerini yaparken ve “doğrudan görevleri ile ilişkili” işlerde yüzlerini kapatmalarının yasaklanması öngörülüyor.

'İletişim kültürüne aykırı'

Bavyera eyaletinin Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) İçişleri Bakanı Joachim Hermann, yasa tasarısını gerekçelendirirken, özellikle memurların ve kamuda çalışanların diğer vatandaşlar ile ilişkilerinde -giyim kuşam konusunda- özel bir biçimde tarafsızlık ilkesine uymak zorunda olduklarını vurguladı. Hermann genel güvenliği ilgilendiren alanlarda ve seçim dönemlerinde de eşkâl tespitinin gerekli olduğunu belirtti.

Bavyera İçişleri Bakanı ayrıca yüzün örtülmesinin çocuk yuvaları ve okullarda devletin eğitim ve öğretim misyonuna aykırı düştüğünü de söyledi. Bakan Hermann, Batılı-Hristiyan geleneklerin belirlediği özgür demokratik değerler sisteminde açık iletişim kültürünün bulunduğunu, bunun ise sadece dil aracılığıyla değil, bakış, mimik ve jestlerle de gerçekleştiğini hatırlatarak, "Yüzün örtülmesi ise iletişim kültürüne aykırı düşmektedir” ifadesini kullandı.

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