T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bavyera Eyaleti, Gülen kurumlarını izleme talebini reddetti

Eyalet İstihbarat şefi Burkhard Körner, ellerinde anayasal delil bulunmadığını söyledi

05 Ağustos 2016 21:45

Fulya Canşen

Almanya’nın Baden-Wüttemberg eyaletinden sonra Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı da, Gülen hareketine yakınlığı ile bilinen kurum ve kuruluşların izlenmesi talebini reddetti.

Baden-Wüttemberg’den farklı olarak Bavyera Eyaleti’ne Türkiye’den bu yönde yazılı bir talep gelmemişti. Gülen hareketine ait, okul ve derneklerin bulunduğu Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı böyle bir talep gelmemesinin kendilerini şaşırttığını belirtti.

Eyalet İstihbarat şefi Burkhard Körner, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Mesut Koç ile 28 Temmuz’da bir araraya gelerek konuyu müzakere etmişlerdi.

Körner’in Gülen hareketine yakın olan kurum ve kuruluşların izlenmesi ya da kapatılmasının mümkün olmadığı, ellerinde anayasaya aykırı davrandıklarına dahil delil olmadığını Mesut Koç’a belirttiği iletildi. Görüşmenin ayrıntıları şimdilik saklı tutuluyor.  

ETİKETLER

fethullah gülenokuldernekbavyera eyaleti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24