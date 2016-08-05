Bavyera Eyaleti, Gülen kurumlarını izleme talebini reddetti

Almanya’nın Baden-Wüttemberg eyaletinden sonra Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı da, Gülen hareketine yakınlığı ile bilinen kurum ve kuruluşların izlenmesi talebini reddetti.



Baden-Wüttemberg’den farklı olarak Bavyera Eyaleti’ne Türkiye’den bu yönde yazılı bir talep gelmemişti. Gülen hareketine ait, okul ve derneklerin bulunduğu Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı böyle bir talep gelmemesinin kendilerini şaşırttığını belirtti.



Eyalet İstihbarat şefi Burkhard Körner, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Mesut Koç ile 28 Temmuz’da bir araraya gelerek konuyu müzakere etmişlerdi.



Körner’in Gülen hareketine yakın olan kurum ve kuruluşların izlenmesi ya da kapatılmasının mümkün olmadığı, ellerinde anayasaya aykırı davrandıklarına dahil delil olmadığını Mesut Koç’a belirttiği iletildi. Görüşmenin ayrıntıları şimdilik saklı tutuluyor.