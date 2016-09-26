Bavulundan kocasının iç organları çıktı

Avusturya'nın Graz Havaalanı'nda gümrük polisinin durdurduğu Tunuslu bir kadının bavulunda, kocasının bağırsakları bulundu.

Avusturya basını, bağırsakların "dikkatli bir şekilde paketlenmiş olduğunu" yazdı.

Kleine Zeitung gazetesine göre, adı açıklanmayan kadın, eşinin zehirlenme sonucu öldüğünden şüphelendiğni, toksikoloji testi yaptırmak üzere iç organlarını taşıdığını iddia etti.

Kadının eşinin Tunus'ta ameliyat esnasında öldüğü belirtildi.

İddia üzerine bağırsakları incelemek üzere Graz Havaalanı'na doktor çağrıldı ancak doktor, bedenin geri kalanı olmadan gerekli testleri yapamayacağını söyledi.

Polis kadının herhangi bir yasayı ihlâl etmemiş olduğunu açıkladı. İç organlar soruşturma için alıkonuldu.