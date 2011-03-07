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Batum'un 'kağıttan kaplan' sözüne soruşturma yok

Sadullah Ergin, “Asker kağıttan kaplanmış” diyen Süheyl Batum için soruşturma izni vermediğini söyledi.

07 Mart 2011 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Asker kağıttan kaplanmış” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum için soruşturma izni vermediğini söyledi.
 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, NTV’den Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.

Bakan Ergin, askere yönelik “kağıttan kaplan” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum için 301. Madde'den soruşturma izni vermediğini söyledi.

Bu durumun Süheyl Batum’a özel bir şey olmadığını belirten Ergin, “22 ayda gelen izin taleplerinin yüzde 98’ine izin vermedim. Bu oran içinde her kesim vardı. Bizim kriterimiz içtihatlardır” dedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Süheyl Batum hakkında 301. Madde'den soruşturulma açılması için izin istemişti.

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