-BATUM TÜRK YATIRIMIYLA BÜYÜYOR BATUM (A.A) - 13.05.2011 - Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varshalomidze, Acara Özerk Cumhuriyetinin başkenti Batum'un, Türk yatırımlarıyla büyüdüğünü belirterek, Türkiye'den Batum'a 500 milyon dolar civarında yatırım yapıldığını söyledi. Varshalomidze, Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nda soruları yanıtladı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin ''örnek'' nitelikte olduğunu kaydeden Varshalomidze, iki ülke arasındaki vize uygulamasının 5 sene önce kaldırıldığını, ''25 sene önce demir perde olan sınırın açıldığını'' ifade etti. Varshalomidze, uluslararası Batum Havaalanı'nın Artvin'in Hopa ilçesi ile ortak kullanıldığını hatırlatarak, ''Vize kaldırıldı, yakında sınır geçişlerinde pasaport da kaldırılacak. En kısa zamanda pasaportsuz giriş olacak. Haziran ayı da olabilir ama tam tarih belli değil'' diye konuştu. -''GEÇEN YIL TÜRKİYE'DEN BATUM'A 150 BİN TURİST GELDİ''- Varshalomidze, Batum'a gelen turistlerin arasında Türkiye'den gelenlerin önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, geçen yıl Türkiye'den Batum'a 150 bin turistin geldiğine dikkati çekti. Türkiye'den gelen turist sayısının her yıl yüzde 100 artış gösterdiğini vurgulayan Varshalomidze, ''Bu sene sayının 300 bine çıkmasını bekliyoruz. İki sene sonra Türkiye'den 1 milyon turist geleceğine inanıyoruz'' dedi. Batum'un ''Kafkasya'nın Las Vegas'ı olma iddiasının bulunduğu'' yönünde haberlerin hatırlatılması üzerine de Varshalomidze, ''Hedefimiz sadece Las Vegas gibi olmak, casinolar değil. Amacımız Batum'un dünyada yerini bulması, tanınması, duyulması. Batum bir kültür merkezidir. 16 müzesi, tiyatrosu, opera sarayı var. Festivallerin yeridir. Kültür ağırlıklı bir vizyon yükleniyoruz'' yanıtını verdi. -''TÜRK YATIRIMI ÇOK AKTİF''- Başbakan Levan Varshalomidze, Batum'un sürekli gelişen bir şehir olduğunu ifade ederek, kente önemli Türk yatırımlarının yapıldığını aktardı. Batum'daki yatırımların yüzde 70'inin Türk yatırımcılarına ait olduğuna dikkati çeken Varshalomidze, şöyle konuştu: ''Türk yatırımı çok aktif. Daha da çok olmasını istiyoruz. 500 milyon dolar civarında yatırım var Türkiye'den Batum'a. Her konuda yatırımlar var, inşaat, otel, tarım. Bu yatırımlarda vergilerin azlığı, enerjinin, maliyetlerin ucuzluğu, bürokrasi engeli olmayışı önemli etkenler.''