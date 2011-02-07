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Batum: Sözlerim TSK'yı üzerse ben de üzülürüm

CHP'li Batum, 'Meğer asker kağıttan kaplanmş' sözlerine TSK’dan gelen yanıtı değerlendirdi.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - “Meğer asker kağıttan kaplanmş” sözlerine TSK’dan gelen “Bizim üzerimizden siyaset yapmayın” yanıtını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, “Sözlerim TSK’yı üzerse ben de üzülürüm” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, Habertürk Televizyonu'nun canlı yayınına katılarak, askere yönelik sözleri ile bugün Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı değerlendirdi.

''Sözlerim Türk Silahlı Kuvvetlerini üzerse ben de üzülürüm'' diyen Batum, TSK'nın kendisine yönelik değil, genel bir açıklama yaptığı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Kendisinin ve CHP'nin asla darbe yapılması özlemi içinde olmadığını belirten Batum, Genelkurmay Başkanlığı’nın, kendi prestijini kırmaya yönelik hukuksuz girişimler karşısında, bu hukuka aykırılığın farkında olduğunu dile getirmesini beklediğini, sözleriyle bunu ortaya koymak istediğini söyledi.

Batum, ''Bizim darbelerden hiçbir beklentimiz. Yok biz seçimlerle, halkın oyuyla iktidarı yıkacağız. Ama benim istediğim şu, hukuksuzluklara karşı en azından bunların hukuksuzluk olduğunu söyleyebilmesi lazım böyle büyük bir kurumun'' diye konuştu.


"Orduya gözbebeği gibi bakarız ama..."

Sözlerine ilişkin parti içinden bir tepki almadığını, tamamının dikkatle değerlendirilmesi halinde ne demek istediğinin açıkça görülebileceğini belirten Batum, ''Süheyl Batum da CHP de ordusuna gözbebeği gibi bakar, hakaret etmez. Ama çarpıklıkları da ortaya koymamız lazım ki onların üzerinden giderek insanlar bugün bu hukuksuzlukları yaşamasınlar'' dedi.

Süheyl Batum, Zonguldak'ta yaptığı bir konuşmada, ''Koca bir askeri yıktılar, meğer kağıttan kaplanmış, biz bunu asker zannedermişiz, meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar. Ancak CHP'yi yıkamadılar'' ifadesini kullanmıştı.


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