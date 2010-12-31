Batum: Sazan Aksu'yu eşim de şık bulmadı

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Süheyl Batum, referandumda "evet" ou kullanacağını açıklayan Sezen Aksu'ya "Sazan Aksu" benzetmesi yaparak tepki çekmişti. Batum, eşinin de bu hitabı şık bulmadığını söyledi.

Abbas Güçlü'nün Genç Bakış adlı programına katılan Batum, yanlış anlaşıldığını belirtti.Güçlü'nün Batum'un sözlerine yer verdiği Milliyet'teki (31 Aralık 2010) tarihli yazısı şöyle:



Genç Bakış’ın bu haftaki konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Süheyl Batum’du. Siyasete çabuk ısınmış. Öğrencilerin ilgisi de müthişti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde salondaki öğrencilerin neredeyse üç katı dışarıda kaldı. Öğrenciler, yoğun kar yağışına rağmen yayın sonuna kadar kapı önünde tempo tuttular.

Batum, yeni CHP’yi anlattı. Herkesi kucaklayacaklarına ve yalan söylemeyeceklerine söz verdi. Öğrencilerden iyi karne aldı. Moralle Ankara’ya döndü.



Bu arada Sezen Aksu’ya, neden Sazan Aksu dediğine de açıklık getirdi. Söylediğinin arkasında olduğunu ama kendisine yakışmadığını söyledi. “Hakaret gibi algılandı. Bu onun sanatına değil, siyasi söylemineydi. Ama buna rağmen evde eşim bile keşke bu kelimeyi kullanmasaydın” dedi.



Siyasetçi dilini tutmalı



Ben kesinlikle Sezen Aksu’ya referandumda “evet” diyecek diye “sazan” demedim. Açılım çıktığında birileri bize “bunu kabul edin” dedi. Biz de dedik ki: “Nedir kardeşim bunu bize anlat.” O sırada Sezen Aksu bana göre yapmaması gereken bir açıklama yaptı ve bu açılıma katılmayanlar “iki cihanda lekelidir” dedi. Ben de; Sezen Aksu bunun bir açılım olmayacağını, nereye gideceğini, bir müttefik istediği için yapıldığını biliyorsa böyle bir şey demeye hakkı yok. Ama eğer hiçbir şey bilmeden Başbakanımız öyle söyledi diye söylemişse, böyle bilip bilmeden her lafa atlayana Sazan Aksu derler dedim. Ama sonradan keşke demeseydim dedim. Hâlâ gerekçemin arkasındayım, bize öyle bir şey söylemeye hakkı yok ama benim ne olursa olsun bir kişiye hakaretamiz bir şey söylemem doğru değil, kendimizi tutmamız lazım. Siyasetçinin biraz daha düşünüp ağzından çıkanı iyi tartması lazım.