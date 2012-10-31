Batum: Meclis’teki uzlaşma Ulus Meydanı’nda bozuldu

Hülya Karabağlı

Ankara

Yeni Anayasa çalışmalarında “seyahat özgürlüğü” maddesi üzerinde partiler tam mutabakat sağladı. Sorunsuz madde yeni anayasada “Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir” biçiminde düzenlendi. Ancak 29 Ekim nedeniyle otobüslerle Ankara’ya gelenlerin engellenmesi, kamuoyuna verilen iyimser mesajların uygulamaya gelince nasıl sıkıntı yaratacağının göstergesi oldu.

Komisyonun CHP’li üyesi hukukçu Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, “Uygulamanın yeni anayasanın inandırıcılığında” tartışma yarattığını söyledi.

Meclis’te uzlaşma Ulus Meydanı’nda bozuldu

İktidar partisi, seyahat özgürlüğü maddesi için, “Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir” demişti . Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri 29 Ekim nedeniyle illerden otobüslerin Ankara’ya gelme engellemeleriyle tartışılan ‘ Seyahat Özgürlüğü’ maddesinde ise tam mutabakat sağlamıştı. Bu madde, yeni anayasa da, “ Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir” biçimde düzenlendi.

Ancak, ‘seyahat özgürlüğü’ düzenlenmesi 29 Ekim’de Ulus meydanında bozulunca yeni anayasanın inandırıcılığı tartışmaya açıldı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Prof. Süheyl Batum T24’e konuyu değerlendirirken “Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun komik duruma düşme tehlikesi var” dedi. Ulus Meydanı’nda, ‘kişi güvenliği’, ‘ seyahat özgürlüğü’, ‘ toplantı ve gösteri hakkı’, ‘geleneksel kutlama’ özgürlüklerinin yok edildiğine dikkat çeken Süheyl Batum, “ Bu iktidar, yeni anayasanın uygulanabilirliği konusunda toplumu nasıl inandıracak” diye sordu.

‘Aydınlar böyle rezalet olur mu demeli’?

“ Aydınlar bu olup biteni görmezden gelemez, aydınlar böyle rezalet olur mu? Demeli görüşünü dile getiren Süheyl Batum, gazlarla yapılan müdahaleye rağmen bazı aydınların, iktidarın özgürlükçü bir anayasa yapabileceğine ilişkin yapacakları yönlendirmeleri hatırlattı . Batum, “ 14 yaşındaki bir kız çocuğu, bir anne, bir öğretmen daha bir sürü çok insan biber gazına maruz kalmış. Bizle dalga geçmezler mi? Adama demezler mi? Siz orada ne yapıyorsunuz? Bir ülkenin en ciddi en üstün hukuk belgesidir Anayasa. Bunu komik duruma düşerek yapamazsınız. Bu ülkenin çakma aydınları, iktidarın anayasa yapabileceğini söylemekten vazgeçsin” açıklamasında bulundu.