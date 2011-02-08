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Batum: İstifa etmem, geleneklere uyarım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, Başbakan'ın çağrısına yanıt verdi.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya cevap verdi. Batum, "İstifayı hiç düşünmedim, Başbakan İstifa etsin. Ben niye istifa edeyim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’un, hafta sonu yaptığı "meğer ordu kağıttan kaplanmış..." sözü ve iktidarın, muhalefetletin hatta ordunun da bir açıklamayla dahil olduğu polemik ortamı.

Bugün Başbakan Erdoğan eleştirdi, yanıt veren Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Batum’a da "Orduyu ancak ben eleştiririm” mesajı yolladı.

Tartışlmaların merkezindeki isim Batum’a da, akşam saatlerinde gazeteciler istifayı düşünüp düşünmediğini sordular. Batum "hiç düşünmedim" yanıtı verirken, Başbakan Erdoğan’ı istifaya davet etti, açıklamalarıyla, genel başkanının mesajını da aldığını gösterdi.

Gazeteciler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’a Meclis’te istifayı sordu.

İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Batum, "Başbakan söyledi diye istifa edersek savaşı kaybetmiş oluruz" dedi ve "Erdoğan’ı istifaya davet ediyorum. Ben niye istifa edeyim ki" şeklinde konuştu.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ordu genel başkan tarafından eleştirilir" sözü de sorulan Batum, "Haklı, artık bu iş genel başkanımıza düşer. Kesinlikle artık eleştirmem" dedi.

Daha önce partisinde böyle bir gelenek olduğunu ve eski genel başkan Deniz Baykal’ın söylediklerini de bilmediğini belirten Batum, "Eski bir siyasetçi değilim... Eğer Başbakan için de yorum yapma derlerse onu da yapmam. Parti geleneklerine uyarım" mesajı verdi.

Hafta sonunda yaptığı açıklamada orduyu değil ordu üzerinde oynanan oyunları eleştirdiğini söyleyen Batum, aynı oyunların partileri üzerine de oynandığını dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "şuursuz siyasetçi" sözlerine de değinen Batum, "Açıklamayı orduya karşı yapılmış gibi göstererek, tabanına sevimli gözükmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.


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