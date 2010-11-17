Batum 'işbirliği yaparız' dedi, Kılıçdaroğlu reddetti

T24- CHP’nin BDP Genel Merkezine yaptığı bayram ziyaretinden sonra basın mensuplarının soruları yanıtlayan CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "sol blok oluşturma" önerisi için "Ülkedeki eşitsizlikleri giderecek bütün parti ve görüşlerle işbirliği yaparız" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 'sol blok' için "Önce biz iktidar olmayı tek başımıza gerçekleştirelim sonrası Allah kerim" diyerek olumsuz karşılık verdi.
BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, basın mensuplarının soruları üzerine, partilerinin kuruluşundan beri Türkiye’deki demokrasi güçlerinin bir arada olmasını arzu ettiğini söyledi.
Bunun bir çatı altında olabileceği gibi demokratik işbirliği şeklinde de
gerçekleşebileceğini ifade eden Özçelik, bu nedenle bütün sivil toplum örgütleri
ve demokrasiyi savunan tüm siyasi partilerle iyi ilişkiler kurduklarını belirtti.
Özçelik, şöyle konuştu:
"Bu genel politikamızın bir yaklaşımıdır. Özel bir durum değildir. Biz
zaten birçok partiyle görüşüyoruz. Yani demokratik işbirliklerini geliştirmek
üzere seçimlerde güç birliği yapmak, yaşamın her alanında demokrasiyi savunmak,
eşitliği, özgürlüğü birlikte savunmak üzere çeşitli temaslarımız her zaman var.
Bağlarımızı koparmadık.
Bugüne kadar CHP ile olmamıştı malum yaklaşımlarından dolayı. CHP’deki bu
değişim dönüşümün, CHP’yi gerçek evrensel sosyal demokrat parti çizgisine
getireceği umudunu taşıyoruz. İlişkilerimizin çok daha sağlıklı bir raya
oturacağına inanıyoruz."
CHP Genel Sekreteri Batum da CHP’nin düşüncelerinde bir kopukluk
olmadığını, belki daha önceki eksikliğin bunları ortaya koymada yaşanan
kopukluktan kaynaklandığını söyledi.
Türkiye’de gerçek anlamda demokratik, emeğin hakları dahil sosyal hakları
savunan, gerçek anlamda hukukun üstünlüğüne dayanan bir cumhuriyetin yeni baştan
oluşturulması gerektiğini vurgulayan Batum, çünkü cumhuriyetin bu yönlerinin
törpülendiğini savundu.
Şu anda hakların törpülendiği bir demokrasi anlayışıyla karşı karşıya
bulunulduğunu dile getiren Batum, bunları yeni baştan oluşturacak, bütün
partilerle işbirliği yapmak durumunda olduklarını ifade etti.
"Eskiden yapılıyordu, yapılmıyordu" tartışmasını bir kenara bırakmak
gerektiği, önemli olanın bu ilkenin ortaya konulmasından geçtiğini belirten
Batum, "Ülkedeki eşitsizlikleri giderecek bütün parti ve görüşlerle işbirliği
yaparız" dedi.
Batum, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin, "BDP önce solcu olsun,
sonra konuşalım" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, İnce’nin kişisel olarak
tereddütleri olabileceğini, bunları yapacağı görüşmelerle açıklığa
kavuşturabileceğini söyledi.
Süheyl Batum, "Amacımız, bu ilkeleri savunanlarla birlikte olarak
gençlerimize, çoluk çocuğumuza çok daha iyi bir Türkiye bırakmak" diye
konuştu.