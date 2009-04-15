Batuhan'a şartlı af!

Eskişehirspor yönetimi, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'da kamptan izinsiz ayrılıp gece kulübüne gittiği için süresiz kadro dışı bıraktığı Batuhan Karadeniz'i şartlı olarak affetti.



Dün akşam yapılan Eskişehirspor Yönetim Kurulu toplantısında, Batuhan Karadeniz'e disiplinsiz davranışlarından dolayı 150 bin TL para cezası verildi. Kırmızı-siyahlı kulüp yönetimi daha sonra Batuhan Karadeniz'i bir daha disiplinsiz davranışlarda bulunmaması şartıyla affedip kadroya alınmasını kararlaştırdı.



Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, Beşiktaş'tan kiralık olarak aldıkları 17 yaşındaki Batuhan Karadeniz'in Fenerbahçe maçı öncesi kamp yaptıkları otelden gizlice ayrılıp bir gece kulübüne gittiğini, bu neden de süresiz olarak kadrodan çıkarıldığını belirtti. Zeydan, bu olayın ardından Batuhan Karadeniz'in teknik heyet ve yönetimden özür dilediğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Batuhan olaydan sonra gelip hocasından, teknik heyetten ve yönetimden özür diledi. Teknik teknik heyet Bahuhan'ı affetti.Yönetim olarak bizde hatasını anlayan bu genç futbolcuyu kazanmak için şartlı olarak affettik. Ancak Batuhan'a verdiğimiz 150 bin TL ceza devam ediyor. Batuhan başarılı bir futbolcu. Bu olaylar yaşanmasaydı daha iyi olacaktı. Yaptıklarının karşısında aldığı cezanın kendisine bir ders olduğunu anlamıştır. Bir daha böyle olaya karışmamasını diliyoruz. Batuhan çok genç bir futbolcu. Onun kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Kulüp yönetimi de bunları göz önünde aldı ve yapması gereken ağabeyliği Batuhan için yaptı. Bundan böyle Batuhan'a büyük görevler düşüyor. İnşallah bundan sonra böyle bir hataya düşmez. En küçük hatası görülürse bir daha kadroya alınmamak üzere süresiz kadro dışı bırakılır."