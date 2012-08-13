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Spor

Batuhan yuvaya geri dönüyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Batuhan, Eskişehirspor'dan ayrılıyor

13 Ağustos 2012 21:05

Beşiktaş, eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'i yeniden takıma getirebilmek için yarın pazarlığa oturacak.

2007-2010 yılları arasında siyah-beyazlı takımda forma giyen genç oyuncunun yeniden takıma dönmesi için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Eskişehir Başkanı Halil Ünal biraraya gelerek bir görüşme gerçekleştirecek.

Transfer ile ilgili HABER1903'e açıklama yapan Halil Ünal; "Fikret Orman, bugün beni aradı. Yarın sabah Batuhan'ın transferi konusunda bir görüşme yapacağız. Kendisi Ankara'daymış. Ben de bugün İstanbul'a geleceğim. Beşiktaş ile aramızda sorun olmaz. Her türlü anlaşırız. Yarın Fikret Orman ile oturur orta yolu bulur ve anlaşırız." dedi.

Batuhan Karadeniz, teknik direktör Ersun Yanal ile yaşadığı gerginlikten sonra takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.

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