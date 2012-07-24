Batuhan-Yanal arasında küfürlü tartışma

Eskişehirspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile golcü futbolcu Batuhan Karadeniz arasında küfürlü tartışma yaşandığı öne sürüldü. Yaşanan olaylar nedeniyle genç futbolcunun, Perşembe günkü İskoçya'daki St. Johnstone maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

İddialara göre geçtiğimiz Pazar akşamı Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sahası'nda Eskişehirspor ile Azerbaycan'ın Ravan Bakü takımı özel maç yaptı. Eskişehirspor'un 4-0 galip geldiği maçın ardından Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu futbolculara idman yaptırıldı. İdman sırasında Batuhan Karadeniz, takım arkadaşlarına "Yarın bize de antrenman olacak mı?" diye espri yaptı. Konuşmayı duyan Ersun Yanal, Batuhan'a küfür etti. Genç futbolcu da Yanal'a "Sen nasıl böyle küfürlü konuşursun" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından morali bozulan Batuhan Karadeniz'in dün ve bugün yapılan antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Batuhan'ın antrenmanlara katılmamasını tesislere davet ettiği noter aracılığıyla tespit ettirmek istediği, ancak tesislerde bulunan genç futbolcunun notere "Ayağım ağrıyor. O yüzden de antrenmana kısa süreli çıkmadım" belirtildi.

Yanal'ın, Batuhan'ı Perşembe günü St. Johnstone'a karşı İskoçya'da oynanacak UEFA Ön Eleme 2'inci Tur karşılaşması kadrosundan çıkardığı öne sürüldü. Eskişehirspor taraftarlarının internet sitelerinden bazıları da Batuhan-Yanal tartışmasına geniş yer verildi.

Batuhan Karadeniz, yaşanan olayları Twitter'dan doğruladı. Golcü futbolcu, Twitter'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şunları yazdı:

"Yazan haberi nereden almış bilgim yok, ama sorularınıza cevap vereyim. Maalesef yaşananlar doğru. Benim için hiç bir zaman Eskişehir için kalbim ters atmadı. Sağolsun taraftarımız da yeri geldi küstü, yeri geldi kızdı, yeri geldi küfretti. Haklılar. Ama hep arkamda durdu. Koştum koşabildiğim kadar. Gol attım atabildiğim kadar. Gönlüm rahat. Vicdanım da rahat uyuyorum. En önemlisi rahatım. Perşembe günü oynamıyorum. Ben bunları duymak için 3.5 yıl bu kulüpte ter dökmedim."