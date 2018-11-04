Batuhan Karadeniz'den 'kırılması zor bir rekor': Oynadığı tüm kulüplerde kadro dışı kaldı

T24

Futbolcu Batuhan Karadeniz, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da kadro dışı bırakıldığının açıklanmasıyla birlikte ‘kırılması zor bir rekor’a imza attı. 27 yaşındaki futbolcu, 2007 yılından bu yana formasını giydiği 11 takımda da kadro dışı bırakılmayı ‘başardı’.

Adana Demispor'un internet sitesinde cuma günü yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla futbolcular Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'in süresiz kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştuu. Açıklamada, kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığı vurgulanmıştı.

Karadeniz, bundan önce formasını giydiği 10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı. Futbolcu'nun daha önce kadro dışı bırakıldığı takımların listesi şöyle:

-Beşiktaş (2007)

-Eskişehirspor (2012)

-Trabzonspor (2013)

-Elazığspor (2014)

-Sivasspor (2015)

-St. Gallen (2016)

-Şanlıurfaspor (2016)

-Sakaryaspor (2017)